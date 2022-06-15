Erhürman: Kıbrıslı Türkler için bu kolay kaldırılabilir bir travma değil

CTP Genel Başkanı Erhürman, özel okul ücretlerinin pahalılığına vurgu yaparak, “Her şeyinden kesse de çocuklarından kesmeyen Kıbrıslı Türkler için bu kolay kaldırılabilir bir travma değil” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, okul harçlarındaki pahalılık ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

ERHÜRMAN: GERÇEĞİ, GÜMBÜR GÜMBÜR GELENİ KONUŞMAK ZORUNDAYIZ

Okul harçlarının, döviz üzerinden öğrenci kabul eden özel okullarda yıllık 4 bin sterlin, TL üzerinden öğrenci kabul eden okullarda ise yıllık 44 bin TL olduğunu belirten Erhürman, “Gerçeği, gümbür gümbür geleni konuşmak zorundayız” dedi.

Erhürman, bu miktarları karşılamayacak ailelerin çocuklarını özel okullarından alıp devlet okullarına yazdırmarları durumunda ise, “Devlet okullarının yeterliliği bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

“HER DURUMDA HEM DEVLETTE HEM DE EVLERDE TRAVMA YAŞANACAK”

Her durumda hem devlette, hem de evlerde bir sürü travma yaşanacağına değinen Erhürman, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Her şeyinden kesse de çocuklarından kesmeyen Kıbrıslı Türkler için bu kolay kaldırılabilir bir travma değil. Kaldı ki halihazırda kamu okullarında eşitsiz koşullarda okuyan çocuklarımızın durumu bunu yüreğinde hissetme becerisi olanlar için orada duruyor!”

Erhürman, herkesin ‘reformcu’ kesildiği bir döenmde devlet okullarında tam gün eğitime geçilmesi konusunun gündeme bile getirilmediğini belirterek, “Oysa bu, hem eğitimde, hem de ekonomide taşları yerinden oynatacak gerçek reformlardan biri” açıklamasında bulundu.

Erhürman açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Siz bu memleketin, geleceğin, hatta çocuklarımızın bile gailesini çekmemeye, günü kurtarma çabasına ama bir yandan da "reform" sözcüğünüzü ağzınızdan düşürmemeye devam edin! Bizim gerçek gündemimiz bu ve bilin ki yapacağız!”