Erhürman: Kimileri İçin Doğruyu Anlamak Zaman Alıyor

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, tekrardan çoklu tarifeye dönülmesini değerlendirdi, 'Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor!' yorumunu yaptı.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Elektrikte çoklu tarife dörtlü hükumet döneminde geldi. O dönemde buna karşı çıkanlar yıllarca değiştirmediler.

Şubat 2022'de "tekli tarife"ye geçtiler. Nedenini de, "halkın elektriği daha tasarruflu kullanmasını sağlamak" olarak açıkladılar.

Sonuç: Tekrardan çoklu tarifeye döndüler. Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor! Daha kötüsü, yanlışlıkla "doğru"yu yapsalar da her zaman vazgeçme riski ortada!