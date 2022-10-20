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Erhürman: Kimileri İçin Doğruyu Anlamak Zaman Alıyor

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CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, tekrardan çoklu tarifeye dönülmesini değerlendirdi, 'Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor!' yorumunu yaptı.
Erhürman: Kimileri İçin Doğruyu Anlamak Zaman Alıyor

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Elektrikte çoklu tarife dörtlü hükumet döneminde geldi. O dönemde buna karşı çıkanlar yıllarca değiştirmediler.

Şubat 2022'de "tekli tarife"ye geçtiler. Nedenini de, "halkın elektriği daha tasarruflu kullanmasını sağlamak" olarak açıkladılar.

Sonuç: Tekrardan çoklu tarifeye döndüler. Kimileri için "doğru"yu anlamak çok zaman alıyor! Daha kötüsü, yanlışlıkla "doğru"yu yapsalar da her zaman vazgeçme riski ortada!

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