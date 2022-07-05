Erhürman: Kimlerin bizi ne hallere düşürdüklerini bir daha hiç unutmayalım!

İşte açıklama;

Bakanlar Kurulu, 3 Temmuz tarihinde, "Teknecik'teki yakıt stokunun 1 Temmuz tarihi itibarıyla üç gün içinde tükenmek üzere olması nedeniyle" isimlerini belirtiği iki şirketten akaryakıt alınmasını karara bağlıyor. Bugün ise Sn. Ünal Üstel "yakıt sıkıntısı yok" diye açıklama yapıyor! Yakıt sıkıntısı yoksa bu hukuka aykırı kararları neden aldınız?!

Bu arada KIB-TEK'ten sorumlu bakan Sn. Atun 10 gün izinli. Sn. Ertuğruloğlu vekaleti almayı reddetmiş. Vekalet nedense Enerji Bakanı Sn. Amcaoğlu'na ya da daha önce bu görevi yapmış Sn. Taçoy'a değil, Turizm Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu'na bırakılmış! Ama Bakanlar Kurulu kararı çıktığına göre bütün bakanların kararın altında imzası var. Bir tek bakanın imzası olmasa Bakanlar Kurulu kararı çıkmaz!

Şimdi neye yanalım?!

1. Maliye de, KIB-TEK de ciddi sorunlarla boğuşurken bakan Atun'un 10 gün izin almasına mı?

2. KIB-TEK'te yakıt olmadığı Bakanlar Kurulu kararında yazıyorken Sn. Üstel'in var demesine mi?

3. Yakıt hukuka uygun yollarla alınabilecekken, önce hukuka aykırı bir yasa gücünde kararnameyle, sonra da hukuka aykırı bir Bakanlar Kurulu kararıyla yakıt temin edilmeye çalışılmasına mı?

4. Bakanlar Kurulu'ndaki vekalet sorunlarından anlaşılabileceği gibi ülkeyi karanlığa mahkum eden bu ciddi sorun karşısında bile birlik olamayan bir "bakanlar kurulu" bulunmasına mı?

5. Ortada bir Bakanlar Kurulu kararı olduğuna ve Bakanlar Kurulu kararları tüm bakanların imzasıyla alındığına göre, karara karşı olduğunu söyleyen veya ima eden bakanların da kararı imzalamasına mı?

Aslında bunların hiçbirine! Bu sıkıntı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanlarımıza, bebekli, çocuklu ailelerimize, üretemeyen üreticimize ve 2022'de bu sorunları yaşamak zorunda bırakılan Kıbrıs Türk halkının karanlığa mahkum edilmesine yanalım hep birlikte! Yanalım ki kimlerin bizi ne hallere düşürdüğünü bir daha hiç unutmayalım!