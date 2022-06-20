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Erhürman: Kimse size Rum tarafının GYÖ paketini olduğu gibi kabul edin demiyor

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Erhürman: Kimse size Rum tarafının GYÖ paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) paketine ilişkin bir açıklama yaptı.
Erhürman: Kimse size Rum tarafının GYÖ paketini olduğu gibi kabul edin demiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) paketine ilişkin bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Kimse size Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin diyoruz” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle: Aslında çok basit. Kimse size Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketini olduğu gibi kabul edin demiyor. Oturun ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarları çerçevesinde müzakere edin diyoruz.

Hatta Rumların önerdiklerinin yanına, doğrudan ticaret tüzüğünü, yeşil hat tüzüğü kapsamındaki ihracatın genişletilmesini, yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanabilmemiz için enterkonnekte sistemi, euro kullanımını, yeni kapıları, hidrokarbonu da koyun ve müzakere edin. Bunca sıkıntının içinde, bu halkın, göç yollarını düşünen gençlerin önüne yeni ufuklar açma ihtimalini elimizin tersiyle itme lüksü nereden kaynaklanıyor?!

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