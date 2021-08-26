  • BIST 1.461,060
  • Altın 480,43
  • Dolar 8,3730
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Erhürman: "Kimsenin kimseden haberi yok. Ama ülke yönettiklerini iddia ediyorlar"

» »
Artık bu işin düzelmesi söz konusu değil.
Erhürman: "Kimsenin kimseden haberi yok. Ama ülke yönettiklerini iddia ediyorlar"

İşte açıklama;

Sn. Saner testlerin yalnızca aşısızlar için ücretli olacağını açıklıyor. Karar, aşılı-aşısız herkes için ücretli olacak diyor. Sağlık Bakanı, bizimle istişare edilmedi, karar yanlış, uygulanamaz diye değerlendiriyor.

Kimsenin kimseden haberi yok. Ama ülke yönettiklerini iddia ediyorlar. Artık bu işin düzelmesi söz konusu değil. Bu kaçıncı?!! Bu bir yönetsel sefalet ve bedeli bize ve geleceğimize ödetiliyor. Gereği çoktan belli!!! Gereğini yapın ve istifa edin!!!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamu Emekçileri Sendikası’ndan Bakan Arıklı’nın Paylaşımına Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 12:22
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası, dün akşam Merkez Lefkoşa’da Oda Orkestrası Konseri verdi26 Ağustos 2021 Perşembe 12:16
  • Yol kenarında park halinde olan araca çarparak yaralanan bisiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı26 Ağustos 2021 Perşembe 12:08
  • 15 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı26 Ağustos 2021 Perşembe 12:06
  • Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 12:01
  • Çeler'den çelen sert muhalefet26 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
  • Türkiye İş Bankası 97. kuruluş yıldönümünü kutluyor!26 Ağustos 2021 Perşembe 11:43
  • Baybars: Mesele testlerin ücretli hale getirilmesinden daha da vahim bir meseledir26 Ağustos 2021 Perşembe 11:38
  • Bağımsızlık Yolu, emekçilerin alım gücünün arttırılması için adımlar atılması çağrısında bulundu26 Ağustos 2021 Perşembe 11:10
  • Ekonomik Sektörlerdeki Sorunlara Çözüm Arayışları Devam Ediyor26 Ağustos 2021 Perşembe 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti