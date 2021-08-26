Erhürman: "Kimsenin kimseden haberi yok. Ama ülke yönettiklerini iddia ediyorlar"

İşte açıklama;

Sn. Saner testlerin yalnızca aşısızlar için ücretli olacağını açıklıyor. Karar, aşılı-aşısız herkes için ücretli olacak diyor. Sağlık Bakanı, bizimle istişare edilmedi, karar yanlış, uygulanamaz diye değerlendiriyor.

Kimsenin kimseden haberi yok. Ama ülke yönettiklerini iddia ediyorlar. Artık bu işin düzelmesi söz konusu değil. Bu kaçıncı?!! Bu bir yönetsel sefalet ve bedeli bize ve geleceğimize ödetiliyor. Gereği çoktan belli!!! Gereğini yapın ve istifa edin!!!