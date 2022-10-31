Erhürman: "Kimseye danışmıyorsunuz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Üstel'in TPİC'le Perşembe günü imzalayacağını açıkladığı anlaşmayı eleştirdi.

'Aylar yıllardır KIB-TEK'ten başka bir şey konuşmuyoruz' diyen Erhürman, 'bunu nasıl İhale Yasası'na uyuduracaksınız?' diye sordu. TPİC'in bir şirket olduğunu hatırlatan Erhürman 'yani yine ihalesiz yakıt alacaksınız' diye konuştu.

Erhürman sözlerine şöyle devam etti:

"İhale ile 20-30 Dolara getirebileceğiniz yakıtı 150 Dolara getireceksiniz. Geçmişte de aynısını yaptınız. Kimseye danışmıyorsunuz. Bir de filtre sorununu çözdük diyorsunuz. Size uzmanlar 'baca eski' diyor. O bacanın üzerine koyacağınız filtre daha büyük sorunlar yaratacak. Bundan haberiniz var mı? Aylar yıllardır KIB-TEK üzerinden zarara uğruyoruz."