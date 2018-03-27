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Erhürman: "Kira bedeli 1 TL olan çok sayıda arazi var"

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Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’a ait üniversitenin Lefkoşa Yenişehir bölgesinde yurt inşa etmek istemesiyle bölge halkından başlayan tepkiler, dün Meclis’in gündemine geldi
Erhürman: "Kira bedeli 1 TL olan çok sayıda arazi var"

Başbakan Erhürman, 2005 yılında İmar Planı’nda yapılan değişiklikle Yenişehir bölgesinin “Merkezi İş Alanı” ilan edildiğini ve 12 kata kadar izin verildiğini söyleyerek, binanın 8 kat olarak yapılmasının planlandığını ifade etti. Erhürman, kamu arazisi kira bedellerinin 1 TL olduğunu ve bu gibi çok sayıda arazi kirası bulunduğunu belirterek, kiralama ve tahsis kararlarına kriter getireceklerini kaydetti. UBP Milletvekili Ersin Tatar ise bakanların ailelerine bu arazileri kiralamasının doğru olmadığını söyleyerek, kamu yararı olması şartının aranması gerektiğini söyledi

Başbakan Tufan Erhürman, kamu arazileri konusunda UBP Milletvekili Ersin Tatar ile aynı hassasiyeti taşıdığını söyleyerek, 1987’den bugüne binin üzerinde gayrı menkulün tahsis edildiğini,  bu konuda Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın çalışma yaptığını kaydetti
Erhürman, Devlet İhale Yasası’nın geçirildiğini, yasanın geçmesinden bugüne Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Yasası’na uyulmaksızın bu daire tarafından çok fazla ihalesiz mal verildiğini söyledi. 
Maliye Bakanı Denktaş’ın Başsavcılığa hangi yasanın uygulanacağına ilişkin bir yazı yazarak görüş istediğini söyleyen Erhürman, popülizm yapmamak adına yazının sonucunun beklendiğini belirtti.
Lefkoşa Yenişehir bölgesinin 2005 yılında İmar Planı’nda yapılan değişiklikle bölgenin “Merkezi İş Alanı” ilan edildiğini, 12 kata kadar izin verildiğini söyleyen Erhürman, şu anda yapılması planlanan binanın 8 kat olarak planlandığını ifade etti. 
Erhürman,  kiralama ve tahsis kararlarına kriter getireceklerini, gereken incelemenin yapılacağını kaydetti. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü ile İskele bölgesinde üniversite inşasına ilişkin görüştüğünü, dört çeşit kiralama yapıldığını, ancak sözleşme süresinin aşıldığını, buna rağmen iptal edilmediğini söyleyen Erhürman, kira bedellerinin 1 TL olduğunu, bu gibi çok sayıda arazi kirası bulunduğunu belirtti.(halkınsesi) 

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