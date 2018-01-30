ERHÜRMAN: “KISA SÜREDE HÜKÜMETİ OLUŞTURMA HEDEFİNDEYİZ”

31 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Erken seçim sonrasında CTP, HP, TDP ve DP arasında başlayan 4’lü koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının ivme kazanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümet kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen tören sonrasında konuşan Erhürman, dört parti liderinin de belli ilkeler üzerinde uzlaşmış durumda olduğunu belirterek, en kısa sürede hükümeti oluşturma hedefi içerisinde olduklarını ifade etti.

Hükümeti kurma görevinin Erhürman’a devredildiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı ise, ülkenin içinde bulunduğu durumu işaret ederek, Erhürman’dan hükümetin en kısa kurulmasını rica etti. Akıncı ayrıca, parlamenter demokrasi içerisinde çok partili koalisyonlara alışmak gerektiğini ifade ederek, muhtemel koalisyon ortaklarına “yarışmacı değil”, dayanışmacı bir tavırla yol almaları tavsiyesinde bulundu.