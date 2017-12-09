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Erhürman: "Kooperatifleşme ile güçleneceğiz!"

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Erhürman: "Kooperatifleşme ile güçleneceğiz!"
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, küçük ve orta boy işletmelerin ekonominin can damarı olduğunu söyleyerek, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın başarılarından bahsetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne esnafıyla buluştuğu toplantıda, “Önce bugün en gelişmiş ülkelerde başarıyla uygulanan kooperatifçiliği yozlaştırdılar, yok olma noktasına getirdiler, şimdi de öldü diyorlar. Kooperatifçilik öldü diyenlere inat birlikte üretip kazanacağız. Güçlerimizi birleştirip daha güçlü var olacağız” dedi. CTP Girne İlçesi’nin ikincisini düzenlediği Dome Otel’deki esnaf buluşmasına milletvekili adaylarının yanı sıra Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga ve CTP’den aday olan Oda başkanı Mahmut Kanber de katılarak konuşma yaptı. Girne esnafının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılar, Erhürman’dan üretim ve ekonomi politikaları hakkında bilgi aldı. 

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ERHÜRMAN: BİRLİKTE ÜRETİP ADİL PAYLAŞACAĞIZ

Genel Başkan Tufan Erhürman, küçük ve orta boy işletmelerin ekonominin can damarı olduğunu söyleyerek, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın başarılarından bahsetti. Erhürman, “Kooperatifçilik, öldü diyenlere inat tekrardan canlandı. Burada olan insanlar emek ve üretim nedir bilen insanlar. Ancak üretmeye devam eder ve ürettiğinizi adil paylaşabilirseniz var olabilirsiniz. O yüzden CTP bu dönemdeki politikalarının temeline ekonomiyi aldı” dedi. Haysiyet, adalet, üretim ve hizmet temelinde şekillenen yeni dönem politikaları için esnaftan onay isteyen Erhürman şöyle konuştu: 

“Bugüne kadar esnafa hak ettiği kadar katkı yapamadık. Ancak bu dönem, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber arkadaşımın CTP’den aday olmasını isteyerek iyi bir başlangıç yaptık. Kanber’in deneyimleri ile güçlerimizi birleştirerek çalışıp, başaracağız. Varoluşumuzu devam ettirebilmek için... Halkımıza, haysiyetli, adaletli, üreten ve halka hizmet sunan bir sistem yaratmayı vaat ediyoruz. CTP’nin 50 kişilik aday kadrosu ortadadır. Sivil toplum örgütleri bu kadroda buluştu. Bu kadroyla ve halkımızla birlikte çalıştığımızda başarmama gibi bir ihtimal yoktur”. 

KİŞİ: GÜÇLÜ LİDER, GÜÇLÜ KADRO UMUT OLDU 

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ise yaptığı konuşmada, 7 Ocak’taki seçimin çok kritik bir seçim olduğunu, UBP-DP Hükümetinin 19 ayda ülkeyi, üreticiyi ve bilhassa orta gelirli insanları perişan ettiğini belirtti. UBP zihniyetinin halkın alım gücünü iyileştirme ya da ülke ekonomisini geliştirme adına tek bir planı, projesi olmadığını vurgulayan Kişi, “İşte CTP bu kez bu yüzden göreve gelecek. Ülkenin önünü açacak, halkın refahını artıracak işler yapmak için hükümeti tek başına kuracak” dedi. Güçlü lider ve aday kadrosuyla CTP’nin Kıbrıs Türk halkına umut olduğunu belirten Kişi, Girne esnafının sorunlarını çok iyi bildiklerini, çözümlerin ise hazır olduğunu ifade etti.

TULGA: BİR KÜLTÜRLE HESAPLAŞMAMIZ GEREKİYOR

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da konuşmasında esnafa seslendi. Tulga, “Çalışan ve üreten insanlarımız burada. 7 Ocak’ta bir kültürle hesaplaşmamız gerekiyor. Bizi en çok uğraştıran konu mesleki eğitimdir. Alım gücünü ve üretkenliği yükseltmeliyiz. Mesleki eğitimle marka olduk ama kooperatifleri her alanda yaygınlaştırmalıyız. Üretimi, kalkınmayı ve büyümeyi çoğaltmalıyız” dedi.

KANBER: PAYDAŞIMIZ CTP 

CTP Girne kontenjan adayı olan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ise yaptığı konuşmada 15 yıldır Oda’ya hizmet verdiğini, sorunları esnafla birlikte yaşadıklarını, birlikte çözdüklerini kaydederek yeri geldiğinde siyasilerle de çatıştıklarını belirtti. Kanber şunları söyledi: 

“Siyasilerle ilişkimiz yandaş olmak üzerinden değil paydaş olmak üzerindendi. Bu paydaşlığı ben CTP’de gördüm ve buradan hareket ederek aday oldum. Sorunlar çok büyük, çözümler rafa kaldırıldı. Esnafın, çiftçinin, hayvancının sorunları çözülmedi ve kronik hale geldi. Bizler bunu parlamentoya taşıyacağız. Tahammül edilemeyecek şeyler yaşanıyor. Bu sistemin artık değişmesi gerekiyor”. 

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