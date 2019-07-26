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Erhürman: “Koordinatörler” TC'den gelmeyecekse bu neden TC ile imzalanan "mutabakat zaptı”nda düzenleniyor?

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İlahiyat Koleji konusunda TC ile imzalanan mutabakat zaptında yanıtsız kalan sorular olduğunu belirtti.
Erhürman: “Koordinatörler” TC'den gelmeyecekse bu neden TC ile imzalanan "mutabakat zaptı”nda düzenleniyor?

"İlahiyat Koleji ile ilgili "Mutabakat Zaptı"nın 8. maddesiyle ilgili tartışmalarda sayın bakan, “koordinatörler”in Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyeceğini söylüyor. " diyen Erhürman,  "Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse bu neden Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bir “mutabakat zaptı”nda düzenleniyor bunu anlamak mümkün değil" ifadesinde bulundu.
 

Ergürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İlahiyat Koleji ile ilgili "Mutabakat Zaptı"nın 8. maddesiyle ilgili tartışmalarda sayın bakan, “koordinatörler”in Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyeceğini söylüyor. Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse bu neden Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bir “mutabakat zaptı”nda düzenleniyor bunu anlamak mümkün değil. Sayın bakan ayrıca bu kişilerin “zümre başkanı” olarak görev yapacağını söylüyor. Zümre başkanlığı bizim mevzuatımızda var olan bir statü. Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse, KKTC mevzuatında “zümre başkanlığı” da var olduğuna göre, neden yeni bir statü olarak “koordinatörlük” yaratılmak isteniyor? O zaman da bu soru yanıtsız kalıyor. Bu arada, bizim mevzuatımızda olmayan bir statü yani “koordinatörlük” bu “mutabakat zaptı” ile yaratıldığına göre, işlevinin zümre başkanı ile aynı olacağı söyleniyor olsa bile, yeni bir statü söz konusu olduğundan bu düzenleme bizim yasalarımızda değişiklik yapan bir düzenleme olarak görülüyor. O zaman da Anayasa’nın 90. maddesinin 4. fıkrasına göre bu metnin Meclis’e gelmesi gerekiyor.

 

 

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