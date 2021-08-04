Erhürman: Kriz halkı vurdu ama "Yönetenler"in gündemi bunlar değil.

İşsizlik gırla! Sosyal sigorta prim desteği de sona erdi. Bu daha fazla işsizlik ve/veya daha fazla kayıt dışılık riskini beraberinde getiriyor.

İşte açıklama;

TL ciddi değer kaybetti. Enflasyon yükseldi. Ertelenen borçlarda faizler işledi, vade gelmek üzere. Esnaf ciro yapamamaktan şikayet etmeye devam ediyor. İşsizlik gırla! Sosyal sigorta prim desteği de sona erdi. Bu daha fazla işsizlik ve/veya daha fazla kayıt dışılık riskini beraberinde getiriyor.

"Yönetenler"in gündemi bunlar değil. Gündemleri dışarıya dayılanma, içeriye tören, ziyaret, tehdit ve hain edebiyatı. Elbette bir de kurultay! Dilinizde halkı bölmeye çalışsanız da, bu kriz hangi tarafta olunduğuna bakılmaksızın hepimizi, hem de yalnızca bugünümüzü değil, geleceğimizi de tüketiyor!!! Umurunuzda mı?!!