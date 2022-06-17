Erhürman, KTÖS’ü ziyaret etti

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler kapsamında, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileriyle görüştü.

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede domokratik ve ekonomik yoksullaşma yaşandığını ve bunun da halkta moral bozukluğu yarattığını belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının önünün kapalı olmadığını ve moral bozukluğuna neden olacak bir zemin bulunmadığını ifade etti.

Erhürman, ziyaret amaçlarının ekonomik ve demokratik yoksullaşmaya dur demek olduğunu söyledi.

“Bu ülkenin önünde güven yaratıcı önlemler gibi muhakkak surette müzakere edilmesi gereken ve müzakere edilip gerçekleştirildiği takdirde doğru zeminde Kıbrıs Türk halkının maddi çıkarları zemininde gerçekleştirildiği takdirde ülkenin kalkınmasının önünü açabilecek olanaklar var” diyen Erhürman, Kıbrıs sorununun iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyon formülü çerçevesinde çözülmesi yolunda da bu güven yaratıcı önlemlerin kaldıraç işlevi görebilecek araçlar olduğunu söyledi.

Erhürman, yeni kapıların açılması ve EUROya endeksleme politikasının değerlendirilmesi ile tam gün eğitimin gündem yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de, yapılacak toplantılar neticesinde asgari müşterekte bulunarak toplumun önünü açmanın bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Sendika ile bugüne kadar ortak mücadele verdiklerini ve bu dönemde de bunun kaçınılmaz olduğunu ifade eden Maviş, protokole değindi ve protokolün eğitimde kültürleşme ve sosyalleşme ile ilgili olduğunu ve milli eğitim sisteminin yeniden dizayn edilmek istendiğini anlattı.