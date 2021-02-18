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Erhürman: KTTB ve ekonomik örgütler birbirine mi girsin?

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Erhürman: KTTB ve ekonomik örgütler birbirine mi girsin?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Başbakanlık, 1 Nisan itibarıyla iki doz aşısını olmuş kişilerin karantinasız girişlerine onay verileceğini açıkladı. Tabipler Birliği de bunun uygun olmadığını. KTTB yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu.

Şimdi de hükumet, KTTB ve ekonomik örgütler mi birbirine girsin? 11 aydır söylüyoruz. İstişareleri yapın, bilimsel veriler çerçevesinde ilgili paydaşlarla birlikte karar üretin. Sonra açıklayın ki insanlar birbirine girmesin. Yönetmediğiniz yetmezmiş gibi bir de insanları birbirine düşürüyorsunuz!!!

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