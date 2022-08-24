Erhürman Kürsüde! CTP Milletvekilleri Kürsü Önünde Toplandı

Erhürman, konuşmasına devam edeceğini ifade etti.
Töre iç tüzüğe işaret ederek konuşmacıların 15 dakika süresi olduğunu hatırlattı.
CTP ‘li vekiller ayağa kalkarak meclis kürsünün önünde duruyor
Hükumet kanadı ise meclis oturumunu terk etti
Erhürman, konuşmasına devam edeceğini ifade etti.
Töre iç tüzüğe işaret ederek konuşmacıların 15 dakika süresi olduğunu hatırlattı.
CTP ‘li vekiller ayağa kalkarak meclis kürsünün önünde duruyor
Hükumet kanadı ise meclis oturumunu terk etti
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