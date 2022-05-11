Erhürman: Kurulması planlanan hükümet meşru olmayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de katıldığı ManşetArtı programında siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Erken seçimin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Erhürman, “ana muhalefet partisi genel başkanı olarak son seçimden üç buçuk ay sonra seçimden bahsetmeyi doğru bulmam ama daha ilk hükümet kurulurken Sayın Sucuoğlu zaten kendisi erken seçimi telaffuz etmişti” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin genel başkanı yerine bir başka milletvekiline hükümet kurma görevi verilmesini eleştiren Erhürman, meşru olmayan bir durum yaratıldığını söyledi.

Erhürman, kurulması planlanan hükümetin meşru olmayacağını ifade ederken, hükümet ile meclisin karıştırılmaması gerektiğini, meşruiyet sıkıntısının meclisten değil oluşturulması düşünülen hükümetten kaynaklandığını söyledi.

Yaşananların normal gösterilmeye çalışıldığını belirterek buna tepki gösteren Erhürman, “yaşananlar elbette geride kalacak ama delip de geçecek. Oluşacak boşluğu da sadece halkın iradesi yani bir erken seçim dolduracak” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesine Ulusal Birlik Partisi’ne randevu vermeyeceklerini ve görüşmeyeceklerini ifade eden Erhürman, bunun kişisel ya da kurumsal olarak değil, yaşananlara bir tepki olarak algılanması gerektiğini vurguladı.

Tufan Erhürman, CTP’nin tavrının parti yetkili kurulları tarafından belirleneceğinin altını çizerek, MYK toplantısını gerçekleştirdiklerini Parti Meclisi toplantısının da hafta başında yapılacağını açıkladı.