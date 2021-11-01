Erhürman: Kurultay nedeniyle ülke zaman kaybetti, ülkenin geleceğinden de çalındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gıynık Web TV’de Ahmet Vamık’ın konuğu oldu ve UBP kurultayı dolayısıyla ülkeye kaybettirilmiş olan zamanın, yaşatılmış kötü emsallerin, ülkenin sadece bugününden değil, geleceğinden de çaldığını vurguladı. Geçtiğimiz dönemde birçok Anayasa ihlallerinin de yaşandığına dikkat çeken CTP Lideri Tufan Erhürman, bir partinin kurultayının, ülke gündeminde bu kadar belirleyici olmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti.

ERHÜRMAN: ANAYASA İHLAL EDİLDİ, SEÇİM PAS GEÇİLDİ

Geride bıraktığımız kötü sürecin bir daha yaşanmamasını dileyerek sözlerine başlayan Tufan Erhürman, bir partinin kurultayının, ülke gündeminde bu kadar belirleyici olmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Geçtiğimiz süreçte ülkede seçim yapılması gerekirken Anayasa’nın ihlal edilerek seçimin pas geçildiğini hatırlayan Erhürman, “Her şey UBP kurultayına yönelik hesaplar üzerinden bu topluma yaşatıldı” dedi. “UBP kurultayının bitmesi, ülkedeki yoksulluğa çare bulunması anlamında çok da fazla bir anlam ifade etmiyor” diyen Erhürman, UBP kurultayında adayların, ülkenin temel sorunlarına dair herhangi bir proje sunulmadığını kaydetti.

“YAPILMASI GEREKEN ERKEN SEÇİME GİTMEKTİ”

Ülkenin sorunlarına dair bir şeylerin de tartışılmasını beklediklerini vurgulayan Erhürman, UBP kurultayını kazanan Dr. Faiz Sucuoğlu’nu da tebrik etti. Geçtiğimiz dönemde CTP’nin önerisinin Meclis’teki tüm siyasi partilerin içerisinde yer alacağı teknokrat bir hükümet olduğunu belirten Erhürman, “O dönem yapılması gereken, bir an önce erken seçime gitmekti” dedi. Şu an ortada belirsizlik olduğunu ifade eden Erhürman, “Dr. Faiz Sucuoğlu turlara başladığında, ne söyleyeceğini göreceğiz. Biz parti yetkili organlarında kendi görüşümüzü oluşturacağız” diye konuştu.

“SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE ÇALDILAR”

UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hangi önerilerle geleceğini göreceklerini belirten Erhürman, bugüne kadar kurultay hesaplarının, memlekette yapılması gereken hesapların önüne geçtiğini söyledi. UBP kurultayı dolayısıyla ülkeye kaybettirilmiş olan zamanın, yaşatılmış kötü emsallerin, sadece bugünü değil geleceği de çaldığını vurgulayan Erhürman, “Bu yara, kısa sürede kapatılabilecek bir yara değil” dedi. Ülkede alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkat çeken Erhürman, özel sektör çalışanları için de zorluğun ortada olduğunu belirtti. “Üretici gübre alabilecek mi? Hayvancı, hayvancılığa devam edebilecek mi? Halk bunun derdinde” diye konuşan Erhürman, CTP olarak uzun süredir kendi ayakları üzerinde duran ekonomi paneller düzenlediklerini ve kalkınma eylem planı hazırlığı içerisinde olduklarını vurguladı.

“KALKINMA EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR”

Geleceğe dair planlama yapılması gerektiğini dile getiren Erhürman, kalkınma eylem planına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Ana muhalefet olarak saldırganlık ve üslup bozukluğu gibi bir tercihlerinin hiçbir zaman olmadığını belirten Erhürman, meselenin artık memleketin geleceği olduğunu vurguladı. Erhürman, “Bugün hayvanlarını yediremediği için küçük baş hayvancılıktan vazgeçtiğinde hayvancılar, hem bugün hem de gelecek zarar görüyor” dedi. Üreterek var olmanın önemine dikkat çeken Erhürman, geçtiğimiz dönemde Türkiye’den savunma harcamalarının bile sadece yüzde 47’sinin geldiğini söyledi.

“SİL BAŞTAN BAŞLAMAK GEREKİR”

Kıbrıs Türk halkının hak ettiği siyaset tarzının bu şekilde olmadığını kaydeden Erhürman, TC ile ilişkileri sağlıklı hale getiren bir protokol düzeninin de olmadığını belirtti. İçinde bulunduğumuz süreçte Kıbrıs Türk halkının varlığının da tartışmalı hale geldiğini ifade eden Erhürman, “Bu böyle gitmez. O yüzden sil baştan başlamak gerekiyor. Bugüne kadarki düzen bizi yanlış bir noktaya götürüyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının özgüveninin de zedelendiğini belirten Erhürman, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu halk, en zor koşullarda varoluş mücadelesi verdi. Ekonomik konularda da varoluş mücadelesi verebilir. Kıbrıslı Türkler bireysel olarak birçok başarı hikayesi yazıyor. Bu başarı hikayeleri toplumsal olarak da yazılabilir.” Kıbrıs Türk halkının, doğru planlamaların yapılması durumunda üretebileceğine vurgu yapan Erhürman, asıl meselenin, siyaseti ‘bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için’ yapabilmek olduğunu vurguladı.