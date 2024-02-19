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Erhürman: Kurultayımız 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yapılacak

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partinin olağan kurultayının 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yapılacağını duyurdu.
Erhürman: Kurultayımız 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ programına katıldı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, partinin olağan kurultay tarihini de duyurdu. Erhürman, CTP’nin Olağan Kurultayı’nın 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yapılacağını açıkladı.

Yükseköğretimde yaşanan sorunlara de değinen Erhürman, üniversitelerde yaşanan sıkıntıların sosyal güvenlik açısından da soruna yol açacağını belirtti. Erhürman, “Hükümet, bu işi yapabilecek demokratik yapıya sahip değil” diye konuşarak, memleketin bu zihniyetten kurtulması gerektiğini vurguladı.

Ülkeye verilen zararın kalıcı bir zarar olduğunu belirten Erhürman, “2-3 sene sonra dönüp bakınca ne yaptık diyeceğimiz bir konumdayız” dedi.

Üniversite ve öğretim açısından ülkede tipik bir enflasyon yaşandığını söyleyen Erhürman, öğrenci niyetiyle gelen kişilerin ülkede sorunlara yol açtığını ve öğretim amacıyla gelinmediğini belirtti.

Ülkede gereğinden fazla sayıda üniversite olduğunu ve bu üniversitelere gelen öğrencilerin güvenlik açısından çok büyük problemlere yol açtığını, çoğu suç dizisinin öğrenci olarak gelip kayıtsız olduğu ortaya çıkan kişiler tarafından işlendiğini belirterek, “Bu durum ülke açısından değer kaybına yol açıyor” dedi.

Erhürman, CTP olarak daha önce birçok alanda uyarı yaptıklarını dile getirerek, “Biz yıllarca söyledik kimse bizi dinlemedi” ifadelerini kullandı.

Ülkeye okumaya gelmek isten insanların araştırma yaptıkları takdirde, üniversitelerde yaşanan kritik durumları gördükten sonra tüm üniversitelerin aynı nitelikte değerlendirileceğini aktaran Erhürman, “Bu domates sattığımız bir piyasa değil niteliği yukarda tutmak lazım” dedi.

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