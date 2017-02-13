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Erhürman LAÜ Rektörü Yükselen’le görüştü

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Erhürman LAÜ Rektörü Yükselen’le görüştü
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü (LAÜ) Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’le görüştü.

ERHÜRMAN: “LEFKE’DE EĞİTİM VE EKO-TURİZM ALANLARINDA AÇILIMLARIMIZ OLACAK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü (LAÜ) Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’le görüştü.

CTP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Lefke’de eğitim ile turizmin kalitesinin artırılması, öğrenci kapasitesinin bölgeye katkısı ve eksik olan turizm yatırımları üzerinde duruldu.

CTP Genel Başkanı Erhürman,  Lefke’nin ilçe olmasıyla birlikte buranın diğer ilçelere de örnek olacak biçimde, potansiyeli çerçevesinde planlanması gerektiğini belirtti.

Erhürman, Lefke bölgesinde üretimi, eko-turizmi ve yükseköğretimi birlikte değerlendiren ve planlayan çalışmalar yaptıklarını kaydetti ve “Lefke’de eğitim ve eko-turizm alanlarında açılımlarımız olacak” dedi.

Üzüldüğü birtakım rakamlar gördüğünü, otellerin doluluk oranlarına bakıldığında, Güzelyurt-Lefke bölgesi doluluk oranının yüzde 6 olduğunu ifade eden Erhürman, gelecek yıl 11 bin öğrenci kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Lefke’nin ülkedeki toplam konaklamadan yalnızca yüzde 2 oranında pay almasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Bölgedeki yatak sayısının artırılması gerektiği üzerinde duran Erhürman, Lefke’nin iç turizmden de yeterince yararlanamadığını, bölgenin gelecek vaat eden ancak hiç kimsenin hak ettiği değeri vermediği bir yer olduğunu, yeni dönemde CTP’nin bölgesel kalkınma planlarıyla fikirlerini hayata geçireceklerini kaydetti.

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