Erhürman: "Lefke, üretim, yükseköğretim ve turizmle kalkınacak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları bugün Lefke’de halkla kucaklaştı.

Devlet dairelerinin ardından çarşıya yürüyen CTP’liler, sanayi bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Adaylar yurttaşlardan gelen soruları yanıtladı, CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma planı hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Tufan Erhürman yaptığı sohbetlerde 7 Ocak seçimlerinin önemine değinerek partilerin programlarına göre oy kullanılmasını istedi. CTP’nin aday kadrosunun da bu dönemde öne çıktığını kaydeden Erhürman, sivil toplumu temsil eden ve sorunları çok iyi bilen adayların CTP’de birleştiğini çözümlerin de hazır olduğunu kaydetti.

APLIÇ KAPISI AÇILACAK, DENİZ İLE DAĞ KAVUŞACAK

“Lefke, üretim, yükseköğretim ve turizmle kalkınacak” diyen Erhürman konuşmalarında Lefke’yi kalkındırılmanın yolunu bildiklerini, öğrenciler için cazip hale getirileceğini, lokantaların, kafelerin, kültürel mekanların açılması için teşvik vereceklerini söyledi. Bölgede eko-agro turizmi destekleyeceklerini açıklayan Erhürman, alternatif turizm adına bölgenin ayrıcalıklı olduğunu kaydetti. Turizmin on iki aya yayılacağını ve bölgenin potansiyelinin çok yüksek olduğunu, bu sayede hem yerli üreticiye destek sağlayacaklarını hem de turizmde özel ilgi alanı yaratacaklarını belirtti. Butik otelciliği de bölgede teşvik edeceklerini belirten Erhürman, bölgenin kitle turizmine karşı korunacağını, tarihi ve doğasının korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti. Aplıç Kapısı’nın da bir an önce açılacağını kaydeden Erhürman, kapının açılmasıyla dağ ve deniz turizminin birleşeceğini ve iki tarafın da turizmden kazanacağını ifade etti.