Erhürman: “Lefke’de öğrenciler ve turistler için cazibe merkezleri yaratacağız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, dün Lefke bölgesini gezdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kalabalık bir heyetle bölgeye giden CTP’li ekip gün boyu süren ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya geldi.

Belediye ve Kaymakamlık’ın da ziyaret edildiği etkinlikte yetkililerden ilçedeki çalışmalar konusunda bilgi alındı.

Gemikonağı sanayi bölgesini de gezerek bölge esnafı ile bire bir görüşmeler gerçekleştiren heyet, Aplıç Kapısı’nın açılış çalışmalarını ve bölgede geçmişte maden çıkarılan tepeleri inceledi.

CMC’nin maden çıkardığı Kırmızı Uçurum olarak bilinen tepe gözlemlenirken, Rum tarafında kalan Fugasa Tepesi’nde özel bir şirketin siyanürle altın çıkarmak için izin aldığı ve iki toplumun çevrecilerinin bu konuyu görüşmek üzere görüşmeler yaptığı öğrenildi.

CTP’nin yeni dönem politikalarını ve bölge için planlarını paylaşan Genel Başkan Erhürman, Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmesi için atılması gereken birçok adım olduğunu belirtti. Erhürman ziyaretlerinde bölgesel kalkınma ile üretimin önemine ve kooperatifleşmeye değindi.

ERHÜRMAN: “LEFKE’Yİ KALKINDIRMANIN YOLLARINI BULMALIYIZ”

Ziyaretlerdeki konuşmalarında Lefke’nin özel durumu üzerinde duran Erhürman, burada 11 bin civarında nüfusa karşılık yaklaşık 11 bin öğrenci olduğunu yani hemen hemen bir kişiye bir öğrenci düştüğünü, bunun bölgenin kalkınmasına bir katkısı olması gerektiğini söyledi.

Lefke’de sokakların boş olduğunu, esnafın iş yapamamaktan şikayet ettiğini kaydeden Erhürman, “Lefke’nin kalkındırılmasının yolu bulunmalı. Lefkoşa’nın surlar içi bölgesine benzetilebilecek eski Lefke, öğrenciler için cazip hale gelebilmeli. Lefke’de öğrencilerin tercih ettikleri lokantaların, kafelerin, kültürel mekanların açılması teşvik edilmeli. Öğrencilerin de turistlerin de Lefke’nin doğal güzelliklerinden, tarihi ve kültürel mirasından, tarım ürünlerinden, denizin sunduğu olanaklardan yararlanmasını teşvik edecek girişimler yapılmalı. Bölgedeki Osmanlı konakları korunmalı ve turizme kazandırılmalı” dedi.

Kentte öğrenciler ve turistler için cazibe merkezleri yaratılması gerektiğini belirten Erhürman, CTP olarak her zaman yardıma hazır olduklarını, kendileri için Lefke ve Karpaz’ın çok önemli olduğunu ve bu bölgelerde alternatif turizmi planlı bir şekilde hayata geçireceklerini kaydetti.

Erhürman, “Buraları da yitirirsek alternatif turizm için, turizmi çeşitlendirmek, on iki yaymak için elimizde olan önemli bir potansiyeli geri döndürülemez biçimde kaybetmiş ve gelecek kuşakların haklarından çalmış oluruz” dedi.