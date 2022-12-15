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Erhürman: Lefke'nin nereden nereye geldiğini kims eunutmasın...

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CTP Lefke'de miting düzenledi.
Erhürman: Lefke'nin nereden nereye geldiğini kims eunutmasın...

Lefke Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, batının yükselen yıldızı olan Lefke’nin kalkınmaya devam etmesi için aday olduğunu ve seçimi kazanacaklarını vurguladı. Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya ve belediye meclis üyesi adayları, dün kalabalık bir tanıtım mitingi düzenledi. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle birlikte çok sayıda Lefkeli yurttaş katıldı. CTP Lefke İlçe binası önünden yürüyerek etkinlik alanına gelen Aziz Kaya ve belediye meclis üyeleri, yurttaşların büyük sevgisiyle karşılandı. Aday tanıtım etkinliğine katılan coşkulu kalabalığa hitap eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yıllarca kaderine terk edilmiş, unutulmuş bir kasabanın yok sayılan köylerin halkları olarak 8 yıl önce cesur bir adım atarak kendilerine bu görevi veren Lefke halkına teşekkür ederek konuşmasına başladı.

 

“LEFKE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT OLMA YOLUNDA…”

Lefke’nin artık sürdürülebilir kent olma yolunda adım adım ilerlediğini ifade eden CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, bu ilerleyişin gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı. Lefke Belediyesi’ni batık bir kurum olarak devraldıklarını anımsatan Aziz Kaya, geride bıraktıkları süre içerisinde belediyeyi bu imajından kurtardıklarını, borçları kapattıklarını ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturduklarının altını çizdi. Kaya, “Günü kurtarma politikaları yerine, sürdürülebilir, planlı ve kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilen bir belediye yarattık” dedi.

 

“COVİD-19 SÜRECİNDE BİNLERCE İNSANIMIZIN HAYATINA DOKUNDUK”

Belediyeler olarak pandemi döneminde çok zor bir süreç atlattıklarını dile getiren Aziz Kaya, pandemi döneminin ardından ekonomik krizin de kendilerini olumsuz etkilediğini, bu süreçlerde de planladıkları yatırımların bir kısmını ertelemek zorunda kaldıklarını ve önceliklerini değiştirdiklerini aktardı. Covid-19 sürecinde özellikle binlerce insanın hayatına dokunduklarını kaydeden Kaya, “Salgın döneminde, yurttaşımızın ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılamaya çalıştık” dedi. Kaya, “Uluslararası Turizm Ağı olan Cittaslow’un bir parçası olan kentimiz, üreticilerini koruyarak, kurulan kooperatiflere ve kadın üretici pazarlarına destek olarak yerel kalkınmanın öncüleri arasındadır. İşte biz iki dönemde böyle bir Lefke yarattık” dedi. Şimdi ise hayata geçiremedikleri projeleri uygulayabilmek için yeniden aday olduklarının altını çizen Lefke Belediyesi Başkanı ve CTP Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, “Lefke’yi hak ettiği yere taşıyabilmek için tam zamanı şimdi” dedi.

 

ERHÜRMAN: LEFKE’NİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ KİMSE UNUTMASIN

Lefke aday tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, salonu dolduran Lefkelilerin kararını verdiğini ve tablonun net bir şekilde görüldüğünü, Aziz Kaya ve ekibinin ipi yeniden göğüsleyeceğini söyledi. Lefke’nin geride kalan 8 buçuk yılda nereden nereye geldiğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Erhürman, batık halde devralınan belediyede uygulanan doğru politikalar sayesinde Lefke Belediyesi’nin örnek belediyeler arasında gösterildiğini dile getirdi.

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