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Erhürman, maaş kesintilerini eleştirdi!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaş kesintisini eleştirdi, yapılan hesaplamalarda hata olduğunu kaydetti.
Erhürman, maaş kesintilerini eleştirdi!

Erhürman'ın sosyal medya açıklaması şöyle:

Çok kazanandan çok, az kazanandan az keseceğim diyen "hükumet"in yasa gücünde kararnamesinin sonucu:

29,999 TL net maaşı olandan 2,999,90 TL (yuvarlak hesap 3 bin TL) kesinti yapılacak. Ama 30,001 TL net maaşı olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL.

İlkokulda öğrenilen dört işlemi bilen herhangi bir kişinin yapmayacağı bir " hata"! Ve siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!

 

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