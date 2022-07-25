Erhürman, maaş kesintilerini eleştirdi!

Erhürman'ın sosyal medya açıklaması şöyle:

Çok kazanandan çok, az kazanandan az keseceğim diyen "hükumet"in yasa gücünde kararnamesinin sonucu:

29,999 TL net maaşı olandan 2,999,90 TL (yuvarlak hesap 3 bin TL) kesinti yapılacak. Ama 30,001 TL net maaşı olandan yapılacak kesinti yalnızca 1 TL.

İlkokulda öğrenilen dört işlemi bilen herhangi bir kişinin yapmayacağı bir " hata"! Ve siz, bu krizde ülke yöneteceksiniz!