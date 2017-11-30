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Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak"

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Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak"
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve elli milletvekili adayı bugün Mağusa’da yurttaşlarla kucaklaştı.

Kent pazarının ardından Salamis yolunu yürüyen CTP’li heyet aday tanıtım kitapçığı dağıtarak CTP’nin politikaları hakkında bilgi verdi. Yurttaşların sorularını da yanıtlayan adaylar yeni bir düzeni el birliği ile yaratmak için halktan onay istedi. Genel Başkan Erhürman yaptığı sohbetlerde CTP’nin yeni dönem politikaları hakkında bilgi verdi. Yurttaşlardan haysiyet, adalet, üretim ve hizmet temelli politikaları hayata geçirmek için yetki isteyen Erhürman, toplumun tüm kesimlerinin CTP’de birleştiğini, sorunları da çareleri de çok iyi bildiklerini ve programlarıyla hazır olduklarını vurguladı.   

DERİNYA KAPISI’NI AÇACAĞIZ

Mağusa ve Mağusalıların turizmden yeterli katkıyı alamadığını belirten Erhürman, Derinya Kapısı’nın açılması için göreve gelir gelmez harekete geçeceklerini ve bunun turizm açısından büyük katkısı olacağını söyledi. Bölgede butik otelciliği teşvik edeceklerini de kaydeden Erhürman, turizmden elde edilen gelirin adil olarak bölüşülmesinden yana olduklarını ve bölgede potansiyelin çok yüksek olduğunu belirtti. Yerli üreticilerin destekleneceğini, üretime teşvik edileceğini de ifade eden Erhürman, “Mağusa’yı canlandıracak projelerimiz hazır. Bölgesel kalkınma planlarımız arasında Mağusa çok önemli bir yere sahip” dedi.  

TARİHİ ESERLER KORUNACAK

Mağusa’nın tarihi dokusunun bozulduğunu, tarihi eserlerin bile peşkeş çekildiğini kaydeden Erhürman, bölgenin kültür turizmi açısından ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ve Suriçi’nden başlayarak tüm tarihi eserlere sahip çıkacaklarını vurguladı. Erhürman şunları söyledi:
“Eski eserlere sahip çıkacağız. Mağusa kültür başkenti olacak. Laguna bölgesindeki adacığı da halka açıp halkın kullanımına sunacağız. Mağusa İmar Planı’nın da en erken zamanda yapılıp hayata geçirilmesi için öncülük edeceğiz ve güzelim Mağusa limanının düzenlenmesini yaparak oradan en büyük faydayı sağlayacağız”. 

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