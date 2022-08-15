Erhürman: Mağusa’nın iyileşmesi Maraş’tan başlayacak!

Mağusa’nın Süleyman Uluçay ile iyileşeceğinin altını çizen Erhürman, “CTP-Maraş el ele yürüyecek. Süleyman Uluçay belediye başkanı olacak, Mağusa iyileşecek” diye konuştu. CTP Maraş’ta örgüt binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış etkinliğine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa CTP Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, bazı milletvekilleri ve bölge halkı katıldı. Etkinlikte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz ve Mağusa CTP Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay da konuşma gerçekleştirdi.

ERHÜRMAN: MAĞUSA SÜLEYMAN ULUÇAY İLE İYİLEŞECEK

Ülke olarak sıkıntılı günlerden geçildiğine dikkat çeken Erhürman, gerek ülkedeki ekonomik durumun yarattığı tahribattan, gerekse demokraside her gün açılan gediklerden, ciddi bir şekilde bunalmış durumda olduklarını vurguladı. Çok uzun bir süreden sonra CTP’nin ‘evini’ hep birlikte açmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Tufan Erhürman, söz konusu durumun gelecek için büyük bir umut olduğunu ifade etti. Maraş’ta gençlerin ne sorun yaşıyorsa, Güzelyurt’ta da, Lefkoşa’da da gençlerin artık aynı sorunları yaşadığına dikkat çeken Erhürman, “Hepimiz aynı gemideyiz, aynı sorunları yaşıyoruz. Bu sorunları çözmenin sadece bir tek yolu var. Ya hep birlikte mücadele ederiz ya da bu okkanın altında kalırız” diye konuştu. Ortak mücadeleyle bu sorunların üstesinden gelinebileceğine vurgu yapan Erhürman, birinci hedefin Mağusa’yı Süleyman Uluçay ile iyileştirme hedefi olduğuna işaret etti.

“SÜLEYMAN ULUÇAY BELEDİYE BAŞKANI OLACAK, MAĞUSA İYİLEŞECEK”

Mağusa’nın iyileşmesinin Maraş’tan başlayacağının altını çizen Erhürman, “CTP-Maraş el ele yürüyecek. Süleyman Uluçay belediye başkanı olacak, Mağusa iyileşecek” dedi. 1970’ten beri var olan ilkelerle yürümeye devam ettiklerini dile getiren Erhürman, parti olarak odaklarının eşitlik ve insan olduğuna vurgu yaptı. Demokraside ve ekonomide yaratılan tahribatı çözecek tek bir formülün olduğuna işaret eden Erhürman, “Bu formül bugüne kadar denenmemiş olan formüldür, CTP’nin tek başına iktidarıdır” diye konuştu. Artık Maraş’ta da bir ‘evlerinin’ olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bundan sonraki hedeflerimize yürümek için çok daha yoğun bir şekilde çalışacağımızdan ve mücadele edeceğimizden adım gibi eminim” diye ekledi.

ULUÇAY: BU YOLA, SEVGİYLE HİZMET İÇİN ÇIKTIK

CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Süleyman Uluçay ise yaptığı konuşmada, Maraş CTP Örgüt binasının açılışına katılmaktan onur duyduğunu ifade etti. Açık Maraş bölgesinin bazı siyasi çevreler tarafından ‘nasıl olsa bizimdir’ diye görülmesini eleştiren Uluçay, “Bunun böyle olmadığını ilk yapılacak olan belediye seçimlerinde ispatlayacağımızı görüyorum” diye konuştu. Bu yola sevgiyle hizmet için çıktıklarına vurgu yapan Uluçay, Maraş için hem belediye seçimlerinin hem de genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok farklı bir anlamı olduğunu düşündüğünü kaydetti. Uluçay, Maraş Örgütü’nde görev alan tüm kişilere başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

DOĞRUÖZ: HEDEFİMİZ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLMAKTIR

Maraş Örgütü’nün açılışı sırasında açılış konuşmasını gerçekleştiren CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz, örgüt binasının Mağusa’ya hayırlı olmasını diledi. Bölgedeki sorunlara hakim olduklarına dikkat çeken Doğruöz, “Birinci hedefimiz sorunların çözümüne yardımcı olmaktır” diye konuştu. Sorunların çözümüne katkıda bulunmak istediklerinin altını çizen Doğruöz, CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Süleyman Uluçay’ın yanında olduklarına vurgu yaptı. Doğruöz, birinci hedeflerinin ise tek başına iktidar olduğunu kaydetti.