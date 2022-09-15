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Erhürman: Mahkeme Kararı, Umarım Unutulmayacak Bir Ders Olmuştur

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Erhürman: Mahkeme Kararı, Umarım Unutulmayacak Bir Ders Olmuştur
Erhürman: Mahkeme Kararı, Umarım Unutulmayacak Bir Ders Olmuştur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önerisi”ni görüşmek üzere toplanan Olağanüstü Meclis Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’te çoğunluğa sahip olmak, Anayasa’yı ihlal etme yetkisi veren bir durum değildir. Bu karar umarım, asla unutulmayacak bir ders olmuştur” ifadelerini kullandı.

 

ERHÜRMAN: BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ YASASI’NI ANAYSA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEĞİZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı Anaysa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ara emri taleplerinin de olacağını vurguladı. Tufan Erhürman, ara emri çıkması durumunda ise 18 belediyeyle seçime gitme isteminin ortadan kalkacağının altını çizdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra, bir seçim tarihinin muhakkak belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, Haziran 2022’ye dönmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu ile istişare içerisinde teknik olarak uygun tarihte uzlaşma sağlandığını belirtti. Belediyelerin, muhtarların, azaların, belediye meclislerinin sadece rutin, cari işleri yapabileceğine vurgu yapan Erhürman, bu anlamda yaratılan kaosun da en azından Meclis’teki iradeyle ortadan kaldırabileceğini ifade etti. 

 

“MECLİS’TEKİ BÜTÜN VEKİLLER, ANAYASA’YA UYGUN DAVRANMALI”

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karardan herkesin bir ders çıkarması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bundan sonra herhangi bir Meclis çoğunluğu, böyle kaoslar yaratacak kararların altına imza atamayacağını anlamalı” diye konuştu. Söz konusu Anayasa ihlalinin, ülkede ne kadar büyük sorunlar yarattığının herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Erhürman, Meclis’teki bütün vekillerin, Anayasa’ya uygun davranmasının önemine işaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’te çoğunluğa sahip olmak, Anayasa’yı ihlal etme yetkisi veren bir durum değildir. Bu karar umarım, asla unutulmayacak bir ders olmuştur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimlerinin 25 Aralık 2022 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Karar Önerisi”ni görüşmek üzere toplanan Olağanüstü Meclis Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’te çoğunluğa sahip olmak, Anayasa’yı ihlal etme yetkisi veren bir durum değildir. Bu karar umarım, asla unutulmayacak bir ders olmuştur” ifadelerini kullandı.

 

ERHÜRMAN: BELEDİYELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ YASASI’NI ANAYSA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEĞİZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı Anaysa Mahkemesi’ne götüreceklerini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ara emri taleplerinin de olacağını vurguladı. Tufan Erhürman, ara emri çıkması durumunda ise 18 belediyeyle seçime gitme isteminin ortadan kalkacağının altını çizdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra, bir seçim tarihinin muhakkak belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, Haziran 2022’ye dönmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu ile istişare içerisinde teknik olarak uygun tarihte uzlaşma sağlandığını belirtti. Belediyelerin, muhtarların, azaların, belediye meclislerinin sadece rutin, cari işleri yapabileceğine vurgu yapan Erhürman, bu anlamda yaratılan kaosun da en azından Meclis’teki iradeyle ortadan kaldırabileceğini ifade etti. 

 

“MECLİS’TEKİ BÜTÜN VEKİLLER, ANAYASA’YA UYGUN DAVRANMALI”

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karardan herkesin bir ders çıkarması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Bundan sonra herhangi bir Meclis çoğunluğu, böyle kaoslar yaratacak kararların altına imza atamayacağını anlamalı” diye konuştu. Söz konusu Anayasa ihlalinin, ülkede ne kadar büyük sorunlar yarattığının herkes tarafından görüldüğünü söyleyen Erhürman, Meclis’teki bütün vekillerin, Anayasa’ya uygun davranmasının önemine işaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis’te çoğunluğa sahip olmak, Anayasa’yı ihlal etme yetkisi veren bir durum değildir. Bu karar umarım, asla unutulmayacak bir ders olmuştur” ifadelerini kullandı.

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