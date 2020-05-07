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Erhürman: “Mahkum ve mahkum yakınları hayal kırıklığına uğratıldı”

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Erhürman: “Mahkum ve mahkum yakınları hayal kırıklığına uğratıldı”
Erhürman: “Mahkum ve mahkum yakınları hayal kırıklığına uğratıldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumetin hem mahkumların hem de yakınlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumetin hem mahkumların hem de yakınlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Erhüman “Şartlı Tahliye Tüzüğü”nün de değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, şartlı tahliye tüzüğü, orada görevli olan kişilerin iki dudağı arasına inisiyatife bırakılmamalı kurallar net olmalı madde madde yazılmalı, kimler hangi koşullarda nasıl yararlanabilir belirli kriterler olmalı ve bu kriterler de net olmalı inisiyatife kalmamalı dedi.

CTP Başkanı, dörtlü koalisyon dönemine işaret ederek, “biz hükumette iken İçişleri Bakanı ile bu konuda aynı fikirde idik, çalışma yapmaya başlamıştık ama hükumet bitti sonrasında bu konuyla ilgili bir gelişme olmadı. Popülizmle daha çok meşgul oldu hükumet” ifadelerini kullandı.

Erhüman sözlerinin devamında, kimse cezaevinde yatan mahkumların ne hissettiğini anlıyorum, empati yapıyorum demesin, çünkü orada olmayan , orada yatmayan kişilerin empati yapması ve anlaması mümkün değildir dedi. Erhürman, hükumetteyken “af” gibi konuları ağza almanın çok riskli ve beklentileri yükselten bir ifade olduğunu bu nedenle söz vermeden icraata geçirmenin daha doğru olduğunu savundu.

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