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Erhürman, mal varlığını açıkladı

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aşbakanlık, Bakanlar Kurulu basın odasında gerçekleştirilen basın toplantısı saat 10.00’da başladı
Erhürman, mal varlığını açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman,  basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Toplantıda mal bildirimi yapan Başbakan Tufan Erhürman, Meclis’e mal bildirimi yapma süresinin dolduğunu ve Başbakanlık’tan giderken de mal bildirimi yapacağını belirtti.

Buna göre Erhürman ve eşinin mal bildirimi şöyle:

  • Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi
  • Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev
  • Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil
  • Tufan Erhürman adına Toyota marka araba
  • Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba
  • Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 25 bin TL para

Bunun yanında, ev almak için ihtiyat sandığından borç aldıklarını da söyleyen Erhürman, şu anda 111 bin TL’lik bir borcu olduğunu ve düzenli ödediğini belirtti.

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