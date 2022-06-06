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Erhürman: Maliye ya şimdi harekete geçecek ya da Temmuzu bulduğumuzda her şey için çok geç olacak!

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Maliye ya şimdi harekete geçecek ya da Temmuzu bulduğumuzda her şey için çok geç olacak! Uyarıyorum!
Erhürman: Maliye ya şimdi harekete geçecek ya da Temmuzu bulduğumuzda her şey için çok geç olacak!

İşte açıklama;

Mayıs ayı elektrik faturalarının altı gün gecikmesinin sebebi açıklandı. Mayıs ayında yeni bir zam var. Bu zam hangi zam? Sn. Sucuoğlu döneminde indirileceği söylenip de sonra "sadece Mart ayı için indirdik" denilen değil. O dönemdeki okkalı zam Mayıs'a zaten yansıdı. Şimdi onun üstüne yeni bir zamdan söz ediliyor!

Esas vahamet Haziran faturalarında görülecek. Klimalar şimdi çalışmaya başladı. Ve özellikle akaryakıtla birleştiği zaman elektrik bu ülkede yurttaşları da, esnafı da, üreticileri de bitirecek! Maliye ya şimdi harekete geçecek ya da Temmuzu bulduğumuzda her şey için çok geç olacak! Uyarıyorum!

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