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Erhürman: “Maliyeyi kurtardık, ama reel sektörde kırılan çark onarılmalı”

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Erhürman: “Maliyeyi kurtardık, ama reel sektörde kırılan çark onarılmalı”
Erhürman: “Maliyeyi kurtardık, ama reel sektörde kırılan çark onarılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümette başkaları var diye Türkiye’den para gelmesin diye bir muhalefet yürütmediklerini, ama böyle bir yönetim anlayışı ile bu ülkede sağlıklı bir yönetim sergilenemeyeceğini vurguladı.

“Ekonomi kurtarılamadı, maliyenin kurtarılabildiğini söyleyebilirim. Kendi cari giderlerimizi, kendi gelirlerimiz ile karşıladık, bu iyi bir şey” diyen Erhürman, Türkiye’den beklentinin; gelen kaynak ile yatırım ve reel sektöre yönelik çalışmalara yönelik bir anlayış olduğunu, ama bu çarkın kırıldığını, kırılan noktanın maliyenin olmadığını, kırılan noktanın reel sektör olduğunu vurguladı.

Reel sektörde kırılan noktanın tamir edilmediği sürece, gelen katkının delik bir kovadan akıp gideceğini belirten Tufan Erhürman, sürdürülebilir bir yapının şart olduğunun altını çizdi.

Türkiye’den gelen kaynağın ciddi bir para olduğunu, bu paranın 1 milyar 38 milyon TL’lik kısmının hibe olduğunu aktaran Erhürman, 1 milyar 150 milyon TL’nin cari açığa gideceğini, aslında bunun dış borçlanma olduğunu söyledi.

Yeni bir ekonomik ve mali işbirliği düzleminin, TL üzerinden düzenlenmesi gerektiğini, çünkü dövizin inip çıkan bir yapıda olduğunu anlatan Erhürman, 1 milyar 150 milyonun dönem dönem ödeneceğini, Türkiye’nin de cari açığımızdaki bütçeye bakacağını, bunun da maliyeyi rahatlatacağını, ekonomi üzerinde de bir etkisi olacağını, ama meselenin bu olmadığını savundu.

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