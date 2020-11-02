Erhürman: Maraş’ta yaşananlardan Cumhurbaşkanı’nın da haberi yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’taki gelişmelerden haberi olmadığını söyledi. CTP lideri Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu ve Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Maraş’ta neler olduğunu” sorduğunu ancak Cumhurbaşkanı’nın da haberi olmadığının kendilerine söylendiğini vurguladı. Erhürman Meclis’teki konuşmasında, Maraş’ta yaşananların akıllara durgunluk verecek türden olduğunu söyledi ve “Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı’na Maraş’ta neler olduğunu sordum. Bize söylenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin de haberi olmadığıdır. Geldiğimiz nokta budur, orada da söyledim, Bu ülkeye Türkiye’den Çevre ve Şehircilik Bakanı geliyor ama bizim İçişleri Bakanımız bunu bizim gibi televizyondan izliyor. Bunun bırakın kabul edilebilirliğini, inanılabilir bir şey değil. Ve bu devletten bahseden bir partinin temsilcileri yapıyor” dedi.

“BÖYLE BİR DEVLET ANLAYIŞI OLAMAZ”

Böyle bir devlet anlayışının olamayacağını vurgulayan Erhürman, “Bize Maraş sizi ilgilendirmez mi demek istiyorsunuz? Hiç kimsenin bu konulardan haberi yok. Maraş KKTC toprağıdır diyeceksiniz ama bizim İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız hiçbir şeyden haberdar olmayacak, Konya Belediyesi gelecek. Ne hallere düşürüldü bu memleketin kurumları, bu memleketin iradesi düşünün, değerlendirin. Hepinizin varlık sebebi de tartışılır hale gelmiştir” dedi. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen bütçe toplantısını da yorumlayan Erhürman, yaşanan sıkıntının nedeninin, tüm teamüllere aykırı davranılması olduğunu söyledi ve “Sayın Ersin Tatar, Başbakanlık görevi için vekalet bırakmış olsaydı, tüm bu sıkıntılar yaşanmayacaktı. Uyarılar yapılmış olmasına karşın bu hukuka aykırılıklar yaratıldı” dedi.