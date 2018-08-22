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Erhürman, marketlerdeki fiyat farklarını kendi gözlerimle gördüm!

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Erhürman, marketlerdeki fiyat farklarını kendi gözlerimle gördüm! Böyle bir dönemde fırsatçılığa asla göz yummayacağımızı bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim...
Erhürman, marketlerdeki fiyat farklarını kendi gözlerimle gördüm!

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Bugün fırsat bulduk ve Lefkoşa'da üç büyük marketi dolaşarak fiyat farklarını kendi gözlerimizle gördük. Örnek olarak colgate pro-çözüm bir markette 42,30 iken, bir diğerinde 59.90 TL. Dardanel zeytinyağlı ton balığı (ikili) bir markette 14,90 iken, bir diğerinde 25,99 TL. İkili Dardanel ton balığı bir markette hediyeli biçimiyle 14,99 iken, diğerinde hediyesiz 18,90 TL. Örnekler çoğaltılabilir. Ekonomi Bakanlığımız denetimlere devam ediyor ama ben de kendi gözlerimle görmek istedim. Serbest piyasada elbette fiyat farkı olabilir ama böyle bir dönemde fırsatçılığa asla göz yummayacağımızı bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim...

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