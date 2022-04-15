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Erhürman: Mart'ta zamdan indirimli tarife, ondan sonra hep zamlı tarife

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Başbakan Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Atun'u eleştirdi.
Erhürman: Mart'ta zamdan indirimli tarife, ondan sonra hep zamlı tarife

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

Sn. Atun Mart dahil bundan sonra hep zamlı tarife demişti. Sn. Sucuoğlu ise Mart dahil bundan sonra hep zamdan indirimli tarife! Bir "ara formül"de "uzlaştılar"! Mart'ta zamdan indirimli tarife, ondan sonra hep zamlı tarife. 

Başbakan kamuoyuna "müjde" veren tarife açıklamasından vazgeçmiş, "bundan sonra başbakan söylese de inanmayın" noktasına gelmişiz, en kötüsü, bu ülkenin yurttaşları, üreticisi, esnafı özellikle yaz aylarında bu zamlı tarifenin altında inim inim inleyecekmiş, alım gücü daha da düşecekmiş, enflasyon daha da hortlayacakmış, üretemez hale gelecekmişiz... Kimin umurunda?!

Müjdeler olsun! Sn. Atun ile Sn. Sucuoğlu'nu "uzlaştıran" "sihirli formül" bulundu! Şimdi, hükumetin hiçbir açıklamasına güven duymayacağımız ve her gün daha da yoksullaşmaya devam edeceğimiz bu ülkede nasıl yaşayacağımıza dair "sihirli formül"ü bulmak bize düşüyor!

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