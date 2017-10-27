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Erhürman: Mart'tan beri bırakın gidin diyoruz!

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Erhürman: Mart'tan beri bırakın gidin diyoruz!
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da katıldığı toplantıda 19 milletvekilinin, tamamen seçime yönelik bir adım olarak değerlendirdiği, ‘federasyon tezinin ortadan kalkmasına’ yönelik karar önerisini sert sözlerle eleştirdi.

Erhürman, “Koltuklarını korumaktan başka dertleri olmayanların, 18 ayda ülkeyi talan edenlerin, ciddiye alınması hiçbir şekilde mümkün olmayan girişimlerle geleceğimizi çalmalarına asla izin vermeyeceğiz” dedi. Erhürman seçim çalışmalarının başladığı bu günlerde Kıbrıs Sorunu gibi ciddi bir meselede Meclis’teki muhalefet partileriyle istişare dahi etmeden karar önergesi vermenin ciddiyetsizlikten başka bir şey olmadığını belirterek gereken cevabı kendilerine Meclis’te vereceklerini söyledi. Gönyeli Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen Lefkoşa Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantısında üyeler salona sığmadı. Partililerin coşkusu dışarıya taştı. “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganının sık sık atıldığı toplantıda gençler, “Gelecek hırsızlarına geçit yok” dedi. Gecenin sonunda genç üyeler, Genel Başkan Erhürman ile selfie çekti. Lefkoşalı gençlerin ve kadınların heyecanı görülmeye değerdi.

“BUNLARIN CİDDİYETİ BU KADAR”

Genel Başkan Tufan Erhürman, 19 vekilin karar önerisini eleştirerek başladığı konuşmasında, “Bugün bir sürpriz yumurta daha çıkardılar ortaya. 19 milletvekili toplandı ve Meclis’e bir karar önerisi verdiler” dedi. Seçime iki ay kala iç siyasette prim yapacağını sanarak bugüne kadarki bütün teamülleri ayaklar altına alıp, Meclis’teki muhalefet partileri ile istişare dahi etmeden böyle bir öneriyi veren vekillerin koltuklarını bu halkın çıkarlarından çok daha fazla önemsediklerini bir kez daha gösterdiklerini kaydeden Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatırlayın, Crans Montana’dan sonra ilk olarak çıktılar dediler ki ‘artık müzakere süreci bitti’. Ardından Tahsin Ertuğruloğlu çıktı dedi ki ‘bütün KKTC’yi serbest bölge yapacağız. Bundan böyle federasyon görüşmeyeceğiz’. Hemen onun bir gün sonrasında Ersin Tatar çıktı dedi ki, ‘Ertuğruloğlu havalarda uçuyor. KKTC’nin tamamını serbest bölge yapmak mümkün değil’. Ondan birkaç ay sonra gene Tahsin Bey çıktı bir sürpriz yumurta daha patlattı ve dedi ki, ‘Monako modeline geçeceğiz. Monako olmazsa Cebelitarık modeli olsun’... Bunlarda model çok. Serdar Bey ondan asla geri kalmadı. ‘Maraş’ı açacağız’ dedi. Sonra bir daha o konu da konuşulmadı. İşte bunların ciddiyeti, devlet yönetmekten anladığı bu. Daha bu haftanın başında Meclis’e yine Kıbrıs sorunuyla ilgili bir karar önerisi verdiler. Kürsüye çıktık. Bu yaptığınız bu Meclis’in çalışma usulüne aykırı, teamüllere aykırı, bizimle istişare dahi etmeden bunu nasıl getirirsiniz dedik, utandılar, önerilerini geri çektiler. Şimdi aynı yöntemle başka bir öneri getiriyorlar. Madem ki getirebiliyordunuz niye hafta başındaki önerinizi geri çektiniz? Madem ki onu geri çektiniz, nasıl olur da bu öneriyi aynı yöntemle getirmeye kalkarsınız? Ciddiyetsizliğin, tutarsızlığın haddi hududu yok! Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmanıza izin vermeyeceğiz. Gelecek hırsızlarına bu halk dur diyecek”.

“MART’TAN BERİ BIRAKIN GİDİN DİYORUZ!”

Hükümet partilerinin attıkları her adımda kendilerine birtakım siyasi avantajlar sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Erhürman, “öyle yağma yok” diyerek karşılarında kırk yedi yıllık deneyim biriktirmiş ciddi bir parti olduğunu, bu halkın çıkarları için var olan CTP’nin karıncalar gibi çalıştığını belirtti.

“Mart’tan beri diyoruz ki sizin bu hükümet koltuklarında oturduğunuz her gün hem bu halktan, hem bu ülkeden, hem geleceğimizden ama en önemlisi çocuklarımızdan, torunlarımızdan çalınmış bir gündür. Seçime mi gitmek istiyorsunuz? Hadi gidelim. CTP’nin karıncaları yola koyulmaya hazır, hatta koyuldu bile” diyen Erhürman, UBP-DP zihniyetinin beş yıl daha iktidara gelmesi durumunda on sekiz ayda yaptıklarının önümüzdeki dönemde yapacaklarının garantisi olduğunu vurguladı. CTP’nin yüzde 45’leri görmüş bir parti olduğunu hatırlatan Erhürman, daha önceki seçimlerde UBP’ye ve DP’ye oy vermiş insanların şu an bin pişman olduğunu, onlara da giderek bu sistemi değiştirmek için yetki isteyeceklerini söyledi.

“HALKIMIZLA BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, YAPACAĞIZ…”

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Her insanımıza diyeceğiz ki bu ülkede adalet mi istiyorsunuz? Bu ülkede kendiniz için, çocuklarınız ve torunlarınız için haysiyetli bir yaşam mı istiyorsunuz? Bu ülkede üreterek var olmak mı istiyorsunuz? Ben ürettiğimle yaşıyorum, ürettiğimden gurur duyuyorum mu demek istiyorsunuz? Bu ülkede başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinden hak ettiğiniz gibi yararlanmak mı istiyorsunuz? Yoksa bunların yaptığı gibi menfaatlerin gayrı adil bir şekilde dağıtıldığı ve karşılığında oy devşirildiği yozlaşmış bir sistemin aynen devam etmesini mi istiyorsunuz? Geçmişte ister UBP’ye oy versin ister DP’ye, her bir insanımıza bıkmadan, usanmadan bu soruyu soracağız. Siz yapamazsınız diyenlere de tek bir şey söyleyeceğiz: Çok çalışacağız ve halkımızla el ele, kol kola başaracağız.”

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