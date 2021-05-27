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Erhürman: Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor

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Erhürman: Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor
Erhürman: Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ersan Saner’in kurulacak araştırma komitesindeki üye sayısı konusundaki hassasiyetini anlamlandırmakta zorluk yaşadığını söyledi. Meclis’in hala erken seçim meselesi konusunda karar veremediğini kaydeden Erhürman Meclis’in hükümet tarafından Anayasayı ihlal eder noktaya sürüklendiğini ifade etti. Yüz yüze eğitim konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı uyarınca neden Nisan’da karar alınmadığını soran Erhürman, bu konuda bilgi istedi.

Emekli olmuş ve özel sektörde çalışan kişilerin şu anki çalışmalarına vergi indirimi uygulanmamasına ilişkin bir yasa gücünde kararname olduğunu dile getiren Erhürman bu kişilerden vergi talep edilmeye başlandığını anlattı. Erhürman bunun yasa gücünde kararnameyle yapılamayacağını vurguladı. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın topladığı rakamları iade etmek zorunda kalacağını ifade eden Erhürman bu işin yasayla yapılabileceğini ancak adalet ilkesine aykırı bir uygulama yapılamayacağını kaydetti.

 

“300 MİLYON TL’LİK ÖDEMEYİ NEREDE KULLANACAKSINIZ?”

300 milyon TL’lik borçlanma kararıyla ilgili bilgi isteyen Erhürman, eksikliğin nereden kaynaklandığını, ödemenin nereye gideceğini, protokolde bir sorun olup olmadığını sordu.

Eylül’de üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının elzem olduğunu dile getiren Erhürman, aşılama konusunda yapılan açıklamalarla ilgili bilgi istedi. Erhürman, Gazimağusa’da eski eser bölgesine beton dökülmesi olayında, konunun bayrağı isteyenler istemeyenler noktasına çekilmeye çalışılmaması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili kurumların birbirleriyle iletişim içinde olmadığını anlatan Erhürman, “Herkes kendi hukukunu yaratıyor” dedi.

 

“AYRIMCILIK UYGULANIYOR”

Daha önce Güney’den sigorta emeklisi olanlarla ilgili Güney Kıbrıs’ın ciddi bir ayrımcılık uyguladığını, örneğin 1974’ten sonra evlenmiş kişinin eşine, evlilik geçersizdir diyerek ödeme yapılmaması gibi uygulamalar olduğunu söyleyen Erhürman, bu konuda Tatar’ı göreve çağırdı. Erhürman Güney Kıbrıs’ın, yine evlilik geçerli değildir iddiasıyla, anne ya da babası Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara vatandaşlık vermediğini kaydederek bu konunun da takipçisi olacağını söyledi.

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