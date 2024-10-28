Erhürman: Meclis başkanlığı seçimi yeniden yapılmalıdır

KTAMS, Kamu-İş, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Dev-İş, Koop-Sen ve El-Sen, Meclis önünde "Demokrasi ve hukuku katleden hükümeti" protesto ediyor.
Eylemde açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Seçime gidilmesi herkesin malumudur. Erken seçimi ertelemekse amaçları, Meclis Başkanı'nı istifa ettirip yeniden seçim yapılmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, Meclisi çalıştırmak istemiyorlar demektir” dedi.
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