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Erhürman: “Meclis oturumuna katılmayı doğru bulmadık”

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Erhürman: “Meclis oturumuna katılmayı doğru bulmadık”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın katılmadığı Meclis oturumuna katılmayı doğru bulmadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün nisap sorunu nedeniyle toplanamadı. Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda basına açıklama yapan Erhürman, Özgürgün ve Denktaş’ın yanı sıra DP grubunun toplantıya katılmadığını belirterek, “hükümetin ciddiyetsiz ve sorumsuz davrandığını” söyledi.

Tufan Erhürman, “Belli kesimlere durmadan umut pompalıyor, iş ciddiye binince ortadan kayboluyorlar. Buna prim vermeyeceğiz” dedi.

Polisle ilgili yasanın diğer ciddi yasalar gibi seçim sonrasında ele alınması gerektiğini de kaydeden Erhürman, “Hükümet, acil bir durum yoksa Meclise yasa getirmek gibi bir tavra girmemeli. Durum ortada. Seçim telaşıyla ne yaptıklarını bilmiyorlar” ifadelerine yer verdi.

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