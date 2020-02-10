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Erhürman: “Meclis’e gelen pek çok yasa tasarısı günü kurtarmak için”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, şu ana kadar Meclis’e getirilen pek çok yasa tasarısının günü kurtarmak için olduğunu belirterek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi vurgusu yaptı.
Erhürman: “Meclis’e gelen pek çok yasa tasarısı günü kurtarmak için”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden konuşarak, kısa vadeli düşünürsek, kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıyı yaratmanın mümkün olmayacağının altını çizdi.

960 milyon Dolar turizm gelirinden bahsedildiğini, ama bu miktarın çok büyük bir kısmının geldiği gibi geri gittiğini, büyük bir kısmını da yabancı ülkeden gelen işçilerin kendi memleketlerine aktardıklarını, kendi memleketlerinde harcadıklarını işaret eden Erhürman, “Bizim bu sorunları aşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Meclis’e getirilen pek çok yasa tasarısının günü kurtarmak için olduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, şunları söyledi:

“Geçen hafta Maliye Bakanı da Başbakan da bana cevabında gelirlerimizin arttığını söyledi, eğer öyleyse gelirlerin nerede kullanılacağına dair çalışma yaptık mı? Bütün bunlardan Meclis’in haberdar olması gerekir. Madem gelirlerimiz arttı, 170 milyon TL’lik kaynak da geliyor, İhtiyat Sandığı’ndaki paraya neden ihtiyaç duyuluyor? Ne rakam, ne hesap ne de kendi ayakları üzerinde duran ekonomiye ilişkin bir yaklaşım var.”

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