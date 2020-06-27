Erhürman: Meclis'in çalışmaya devam etmesini önereceğiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada Pazartesi günü, Meclis'in çalışmaya devam etmesi yönünde bir öneri yapacaklarını açıkladı.

Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yaşadığımız deneyim gösteriyor ki bu hükumetin ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle ve Meclis denetimi olmaksızın yönetmeye devam etmesi bu koşullarda kabul edilebilir değildir!” ifadelerini kullandı

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

“1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme giriyoruz. Şu ana kadar yapılanlar/yapılmayanlar ve yeni dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar Meclis'in bu dönemde, sanki hiçbir şey olmamış, her şey normalmiş gibi tatile çıkmasının doğru olmayacağını, yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Geçmişte Anayasa'nın buna engel olduğunu söyleyen bir Başsavcılık görüşü var. Ama ne Başsavcılık görüşleri Meclis'i bağlar, ne de içinden geçtiğimiz dönem eski dönemlere benzer. O nedenle Pazartesi günü, Meclis'in çalışmaya devam etmesi yönünde bir öneri yapacağız. Yaşadığımız deneyim gösteriyor ki bu hükumetin ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle ve Meclis denetimi olmaksızın yönetmeye devam etmesi bu koşullarda kabul edilebilir değildir!”