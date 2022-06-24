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Erhürman: Meclis’in ertelenmesini önerdik, kabul edilmedi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün yangın dolayısıylabugüne ertelenen Meclis oturumunun Pazartesi’ne ertelenmesini talep ettiklerini ancak UBP’nin bunu kabul etmediğini, dolayısıyla üzerlerine düşen görevlerini yapabilmek
Erhürman: Meclis’in ertelenmesini önerdik, kabul edilmedi

için Meclis’te bulunduklarını kaydetti. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman, memleketin
‘yangın yeri’ olduğunu ifade etti. Yaşanan felaketin son derece üzüntü verdiğini ve yürek
burktuğunu dile getiren Erhürman, “Ciğerlerimiz yanıyor” dedi. Erhürman daha sonra e-
devlet protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Protokole ilişkin geçtiğimiz yıl Meclis
kürsüsünden yaptığı konuşmalardan örnekler veren Erhürman, 1 yıl 3 ay önce kurulacak veri
merkezinin Türk-Sat tarafından yönetileceğini söylediğini kaydetti.


“PROTOKOLE İLİŞKİN YASA ÇALIŞMASI YAPILMADI”,


Erhürman, e-devlet konusundaki meselenin yönetim meselesi olduğunu belirtti. Erhürman,
TÜRKSAT’ın gönderdiği mektupta protokolde yazanın aksine yönetimin başında KKTC
memurlarının olacağının bahsedildiğini, ancak anlaşmaya bu şekilde yazılmadığını açıkladı.
İdarenin yasayla kurulduğunu kaydeden Erhürman, ancak e-devlet protokolüne ilişkin yasa
çalışması yapılmadığını ifade etti. Erhürman, hükümete bu konuda Türkiye ile yeniden
görüşülmesi çağrısı yaptı.

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