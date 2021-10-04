  • BIST 1.405,490
  • Altın 499,07
  • Dolar 8,8400
  • Euro 10,2600
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Erhürman: Meclis’in itibarı yerle bir

» »
CTP Başkanı Erhürman: Bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyettir
Erhürman: Meclis’in itibarı yerle bir

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programının konuğu oldu ve Azınlık Hükümeti’nin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu vurguladı. Halkın özgüveninin sürekli zedelendiğini belirten Tufan Erhürman, yaşananların Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunu olduğunu ifade etti.

Meclis’in itibarının bu kadar yerle bir olduğu başka bir dönem yaşanmadığına dikkat çeken Erhürman, Meclis’in halk nezdindeki itibarının her gün biraz daha aşağıya çekildiğini kaydetti. Meclis Başkanı’nın önceki günkü röportajında bile kriz beklentisi içinde olduğunu söylediğini hatırlatan Tufan Erhürman, tarihte böyle kötü bir hükümet görülmediğini ifade etti.

 

“Bu zihniyet ne anayasa ne de hukuk tanıyor”

Azınlık Hükümeti’nin, Meclis’i de yok saydığını vurgulayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin bile bile Anayasa’ya aykırı yasa gücünde kararname yaptığını dile getirdi. Söz konusu durumların tarihte daha önce yaşanmadığını belirten Ana Muhalefet Lideri Erhürman, “Anayasayı, hukuku, halkın gözünün içine baka baka bu kadar paspas eden ve ben bunu yaparım diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu. Bu durumun beceriksiz ve basiretsiz olmanın çok ötesine geçtiğine vurgu yapan Erhürman, bu zihniyetin ne anayasa ne de hukuk tanıdığını fakat Anayasasını tanımadığı devleti sözde yüceltmeye de devam ettiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kapalı Maraş bölgesini 230 binden fazla kişi ziyaret etti04 Ekim 2021 Pazartesi 11:32
  • Polis Okulu Müdürlüğünde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" Eğitimi Veriliyor04 Ekim 2021 Pazartesi 11:10
  • Soprano Burcu Uyar ve Tenor Aydın Uştuk Konseri yarın akşam04 Ekim 2021 Pazartesi 11:06
  • Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarına okkalı zam geldi: Lefkoşa-Gazimağusa 48'e dayandı04 Ekim 2021 Pazartesi 11:02
  • 200 bin adet Antijen test kitinin temin ediliyor04 Ekim 2021 Pazartesi 10:35
  • Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz: Ani ölümlerde artış yok04 Ekim 2021 Pazartesi 10:26
  • Yeni asgari ücret, Resmi Gazete’de ilan edildi:04 Ekim 2021 Pazartesi 10:03
  • Bertan Zaroğlu: Sonraki oturumlarda meclis açılmazsa maaşımı devlete iade edeceğim04 Ekim 2021 Pazartesi 09:55
  • Ocak'ta seçime doğru04 Ekim 2021 Pazartesi 09:43
  • Sennaroğlu: Muhalefetin, seçim tarihinde bir uzlaşı ile yaklaşacağına inanıyorum04 Ekim 2021 Pazartesi 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti