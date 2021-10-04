Erhürman: Meclis’in itibarı yerle bir

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programının konuğu oldu ve Azınlık Hükümeti’nin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu vurguladı. Halkın özgüveninin sürekli zedelendiğini belirten Tufan Erhürman, yaşananların Kıbrıs Türk halkının varoluş sorunu olduğunu ifade etti.

Meclis’in itibarının bu kadar yerle bir olduğu başka bir dönem yaşanmadığına dikkat çeken Erhürman, Meclis’in halk nezdindeki itibarının her gün biraz daha aşağıya çekildiğini kaydetti. Meclis Başkanı’nın önceki günkü röportajında bile kriz beklentisi içinde olduğunu söylediğini hatırlatan Tufan Erhürman, tarihte böyle kötü bir hükümet görülmediğini ifade etti.

“Bu zihniyet ne anayasa ne de hukuk tanıyor”

Azınlık Hükümeti’nin, Meclis’i de yok saydığını vurgulayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin bile bile Anayasa’ya aykırı yasa gücünde kararname yaptığını dile getirdi. Söz konusu durumların tarihte daha önce yaşanmadığını belirten Ana Muhalefet Lideri Erhürman, “Anayasayı, hukuku, halkın gözünün içine baka baka bu kadar paspas eden ve ben bunu yaparım diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu. Bu durumun beceriksiz ve basiretsiz olmanın çok ötesine geçtiğine vurgu yapan Erhürman, bu zihniyetin ne anayasa ne de hukuk tanıdığını fakat Anayasasını tanımadığı devleti sözde yüceltmeye de devam ettiğini söyledi.