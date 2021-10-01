Erhürman: Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz, memleketi getirdiğiniz durum ortada

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis Açılış Töreni’nde konuşma gerçekleştirdi. Azınlık Hükümeti’nin Meclis’in itibarını yerle bir ettiğini vurgulayan Erhürman, memleketin getirildiği durumun da ortada olduğunu ifade etti. Bu süreç içerisinde kaç vatandaşlık yapıldığını soran CTP Lideri Tufan Erhürman, Meclis’in itibarının yerle bir edildiğini, tarihte böyle kötü bir hükümetin de görülmediğinin altını çizdi.

ERHÜRMAN: İTİBARI YERLE BİR EDİLEN MECLİS’İN AÇILIŞINDAYIZ

CTP Lideri Tufan Erhürman, ‘hayırlısı olsun’ diye başlamanın adetten olduğunu fakat olmayacak duaya amin denilemeyeceğini kaydetti. Ülkede ‘hayırlı’ olan bir şey olmadığını ifade eden Erhürman, bu gerçeklikle yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Azınlık Hükümeti’nin kendilerine ‘başka bir alemden’ seslendiğine dikkat çeken Erhürman, itibarı yerle bir edilen Meclis’in açılışında olduklarını dile getirdi. Kapatma kararı alınmadan kapatılan Meclis’in sözde açılışlında olduklarını belirten Erhürman, “Meclisi ne hale getirdiğinizi anlamak için daha ne yaşanması gerekiyor?” diye sordu.

“MECLİS, EGEMENLİĞİN TEMSİLCİSİ DEĞİL MİYDİ?”

4’üncü yasama yılında 12 yasa tasarısının yasalaştığını kaydeden Erhürman, 12 yasa tasarısından 4’ünün zaten bütçe olduğunu söyledi. Diğer ikisinin ise Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolün onay yasaları olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu hükümetin Meclis’e 6 tane yasa tasarısı getirip geçirebildiğini vurguladı. Erhürman, “Meclis, egemenliğin temsilcisi değil midir? Hani nerede?” diye sordu. Ülkede 74 yasa gücünde kararname çıkacağı ve aynı dönemde 6 yasa tasarısı çıkacağının bugüne kadar görülmediğine dikkat çeken Erhürman, “Siz de buraya Meclis demeye devam edeceksiniz. Memleketi getirdiğiniz durum ortada” dedi. Meclis’in itibarının yok edildiğini belirten Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin, halkın itibarını zedelediğinin de farkında olmadığını vurguladı.

“KIBRIS SORUNU GİBİ ÖNEMLİ BİR KONUDA MECLİS DIŞLANDI”

Sayın Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sürekli önceki Cumhurbaşkanlarını eleştirdiğini hatırlatan Erhürman, Sn. Tatar’ın ‘Ulusal Konsey’ kuracağını iddia ettiğini fakat Kıbrıs sorunu gibi önemli bir konuda Meclis’i dışladığının altını çizdi. Meclis’in bu dönemde yok hükmünde sayıldığına dikkat çeken Erhürman, “Meclis’teki siyasi partilerin temsilcileri Cenevre’ye ‘süs bitkisi’ gibi götürüldü” dedi. Cenevre’de gerçekleştirilen toplantıda Sn. Tatar’ın basında yer alan iddialara ‘asparagas’ dediğini hatırlatan Erhürman, ertesi gün söylediğinin tam tersini yaptığını kaydetti.

“MECLİS HİÇ BU KADAR AŞAĞILANMAMIŞTI”

Meclis’in tarihte hiç bu kadar aşağılanmadığını vurgulayan Erhürman, bu kadar saygısızlık sonucunda Meclis’te yapılan bilgilendirme toplantısına girmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. New York görüşmeleri öncesi ve sonrasında da aynı şeylerin yaşandığını söyleyen Erhürman, Meclis’te yer alan siyasi partilerin her şeyi basından öğrendiğini kaydetti. Sn. Tatar’ın ‘New York’ta Guterres’e kapsamlı bir program’ sunduğunu savunduğunu belirten Erhürman, “Bu kapsamlı program, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle istişare edildi mi? Hayır” diye konuştu. Erhürman, “Burası nedir? Sultanlık mı padişahlık mı? Bu dönem yaşananlar tarihte görülmedi” diye devam etti. Egemenlik denilen şeyin en önemli temsilcisinin Meclis olduğuna dikkat çeken Erhürman, halkın egemenliğini Meclis’in temsil ettiğini belirtti.

“SİZE GÖRE HUKUK YOK AMA DEVLET VAR”

Anayasa gereği Haziran 2021’de seçim yapılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, Anayasa’nın ihlal edildiğini ve bunun kara bir leke olarak kaldığını kaydetti. Erken seçim kararı alınsa bile bu lekenin temizlenemeyeceğini ifade eden Erhürman, bu kadar beceriksizliğin ve Anayasa’ya aykırılığın tarihte görülmediğini vurguladı. Anayasa’nın ‘yalama’ edildiğine dikkat çeken Erhürman, birilerinin belediye seçimlerini de ertelemek için konuştuğunu kaydetti. Azınlık Hükümeti’ne göre her şeyin normal olduğunu söyleyen Erhürman, “Size göre hukuk yok ama devlet var. Sizi bununla itham etmiyorum ama hukukun olmadığı ve devletin yükseldiği tek rejim faşizmdir” dedi.

“74 YASA GÜCÜNDE KARANAME, UTANÇ VESİLESİDİR”

Bu memleketin hayrına olan tek bir şeyin olmadığını yineleyen Erhürman, 74 tane yasa gücünde kararname çıkarmanın gerçekten utanç vesilesi olduğunu kaydetti. Azınlık Hükümeti’nin çıkarttığı ve Anayasa’ya aykırı olan nakdi varlıklara ilişkin yasa gücünde kararname hakkında da yorum yapan Tufan Erhürman, söz konusu durumun utanç vesilesi olduğunu belirtti. Nisap sorununun da yalama olduğuna dikkat çeken Erhürman, Azınlık Hükümeti’ne göre her şeyin normal olduğunu ve kurultay çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

“HÜKÜMET UZUN SÜREDİR YOK HÜKMÜNDE”

Meclis’teki partilerin haberi olmadan ‘KKTC’nin tümünün serbest böyle olacağı’ bir çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunulduğunun söylendiğine dikkat çeken Erhürman, “Siz kendinize göre 5 ay ömrü olan bir hükümetsiniz. Bütün KKTC’yi serbest bölge yapacak çalışma hazırlıyorsunuz. 4 büyük ekonomik örgütün de Meclis’teki muhalefetin de haberi yok. Bu muhalefet sizden sonraki hükümettir” dedi. “Nasıl şartlarda hükümete geldiğinizin farkındaysanız, kendinizi 5 kat aşan işler yapmayın” diyen Erhürman, hükümetin çok uzun süredir yok hükmünde olduğunu belirtti. Ülkedeki bütün kurumların da ‘paspas’ edildiğini vurgulayan Erhürman, ülke ihtiyacı olmayan bir ‘külliye’ için ülkedeki mimar ve mühendislerin yok sayıldığına dikkat çekti ve yetmezmiş gibi söz konusu proje için istisnai vatandaşlık verildiğini kaydetti.

“SAVAŞ SONRASI BİR DURUM YARATTILAR”

“Bu halkın özgüvenini yaralamak için daha ne yapmayı planlıyorsunuz?” diye devam eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin savaş sonrası bir durum yarattığını belirtti. Azınlık Hükümeti’nin siyaseti bir şey yapmak için değil bir şey olmak için yaptığına dikkat çeken Erhürman, “Siyasette bir şey olmaktan başka derdiniz yok. Halk umurunuzda değil. İnsanlar inim inim inliyor” diye konuştu. Öğrencilerin bile üçe bölündüğüne değinen Erhürman, “Yüreğiniz hiç mi cız etmiyor? Öyle bir fırsat eşitsizliği yarattınız ki öğrenciler 3’e bölündü. Kimi çocuk okumayı öğrenecek, kimisi öğrenemeyecek. Hiç mi bu durumdan rahatsızlık duymuyorsunuz” diye konuştu.

“KAÇ VATANDAŞ YAPILDI?”

Nisabın sağlandığı gün “Kaç vatandaş yapıldı? Kaç tanesi seçmen yaşındadır?” sorusuna yanıt istediği vurgulayan Erhürman, söylenenlerin yalan olduğunu umduğunu kaydetti. TC ile imzalanan protokolden nereye, ne kadar bütçe ayrıldığının da öğrenilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, kurultay yarışında bile ‘TC’den parayı en iyi ben koparırım’ siyaseti yapıldığını belirtti.

“NİSAN’A KADAR ÜLKEYİ HÜKÜMETSİZ BIRAKMA HAKKINIZ YOK”

Ağustos ayında getirilen iki parti yakıtın ihalesiz getirildiğinin altını çizen Erhürman, bu yakıtın kirli olduğu ve şartnameye aykırı olduğu da mahkeme kararlarına geçtiğini vurguladı. Söz konusu yakıtın KIBTEK’teki makinelere zarar verdiğini söyleyen Erhürman, Makine-Mühendisler Odası’nın da bunu açıkladığını dile getirdi. Şu anda hükümetin ortada olmadığını belirten Erhürman, “Nisan’a kadar bu ülkeyi hükümetsiz bırakma hakkınız yok. Hiçbir şekilde sabrımızı daha fazla zorlamayın” diye ekledi.