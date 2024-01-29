Erhürman Meclis'te sert konuştu: Yapılan işlerin hepsi cahilce, abuk subuk….

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak.

Bugünkü birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı.

Genel Kurulda ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi, Danışma Kurulu’nun 5-6 Şubat tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesine ilişkin karar okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, 5 Şubat tarihinde yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde tahtında söz aldı. Erhürman, her alanda olduğu gibi narenciyede de plansız ve zamansız işler yapıldığını kaydetti.

Narenciyeyle uğraşan kurumların uyanık olması, narenciyedeki krizle ilgili planın devreye koyması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Kısa vadeli sorun hastalıktır ama orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin yapılmadığı da aşikardır. Mandora konusunun ciddi şekilde masaya yatırılması gerektiği açıktır” dedi.

Erhürman, narenciyedeki hastalıkla mücadelenin Güney’le eş zamanlı yapılması gerektiğini de vurguladı.

Bu konuda iş birliğine her zaman açık olduklarını da belirten Tufan Erhürman, narenciye üreticisinin rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Koop Süt’le ilgili açıklamasını da eleştirerek, “Bakanlığa bağlı Koop Süt ne demek? Yapılan işlerin hepsi cahilce, abuk subuk….” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisi konusunda hükümetten henüz bir açıklama gelmediğini de kaydeden Erhürman, emlak vergilerinin kademelendirilmesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, toplanan trafik cezalarının belediyelere verilmediğini, mart ayından beri bunu almayan belediye olduğunu da kaydetti.

Spor fonunun spor fonu olmaktan çıktığını, 2023 itibarıyla bu fonda 276 milyon toplandığını ancak bunun sadece 42 milyonunun spora gittiğini belirten Erhürman, fonların nasıl verileceğinin kriter ve gerekçe olmaksızın “başka bir takım şey” üzerinden belirlendiğini savundu.

Fonların masaya yatırılmasından yana olduklarını kaydeden Erhürman, “Fonlar bu şekilde yönetilmez” dedi.

Son dönemde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavların sonuçlarının “alarm” seviyesinde olduğunu kaydeden Erhürman, sınava katılanların yüzde 50’sinin “20 Temmuz Barış Harekatı nereden başladı?” sorusuna yanlış cevap verdiğini söyledi.

Sanayiyle ilgili de konuşan, TC ile bu konuda yeni bir protokol imzalandığını belirten Erhürman, Türkiye’nin finansman desteğinin önemli olduğunu ancak KKTC’deki sanayicilerin Türkiye Cumhuriyeti’nden sanayicilerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman, bu protokolün bu şekliyle Meclisten geçmesinin soruna neden olacağını, vakit varken ek protokol yapılması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 62’nci madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı’nın kürsüde 50 dakika kaldığını, 5-10 dakikalık sürenin 50 dakikaya çıkmasının doğru olmadığını, gerekirse iç tüzükte değişiklik yapılabileceğini belirtti.