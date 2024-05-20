Erhürman Meclis'te sordu: Et konusunda planlama ne?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulunda söz aldı. Et konusunda konuşan Erhürman, hayvancı, kasap, tüketici ve ekonomiyi ilgilendiren et konusuyla ilgili hayvancılar birliğinin eylem yaptığını ifade etti, hükümete eleştirilerde bulundu

Erhürman, bu konuda uzun bir süreç yaşandığını ve çözümün bulunmuş olması gerektiğini, ancak bu işin gelinen noktada gerginliğe dönüştüğünü ve alınması gereken doğru kararların alınamadığını söyledi.

Hayvancı ile kasapların birbirine kırdırıldığını, ancak hükümetin aldığı donmuş et ithaline izin veren karara iki tarafın da karşı çıktığını ifade eden Erhürman, hükümetin kararının sağlıklı et konusunda endişeleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Erhürman, ilk olarak verilerin bilinmesinin önemine işaret ederek, ülkede et ihtiyacı, hayvan varlığı, nüfus bilinmeden hareket edilmeye çalışıldığını kaydetti, çözüm üzerine önerilerde bulundu.

Gerçek verilere ulaşılmasının önem taşıdığını ifade eden Erhürman, donmuş et ile ilgili planın ne olduğunu, kaç ay daha getirileceğini sordu, sağlıklı gerçek verilerle bunun belirlenebileceğini söyledi.

Erhürman, kasapların, hayvancının bundan memnun olmadığını, tüketicinin de sadece fiyat değil, sağlıklı et açısından memnun olmadığını ifade ederek, gıdaya güven olmayınca Güneye kaçış ihtimalinin yükseldiğini kaydetti ve bunun ekonomiye zarar vereceğine işaret etti.

Et ile ilgili endişelerin dikkate alınması gerektiğini belirten Erhürman, bir plan içinde bu sürecin yürütülmesinin önemine vurgu yaptı, sorunların sonucunun ciddiyetle ve öngörüyle sağlanabileceğini söyledi.

Tüketicinin de kendini rahat hissedeceği bir yere yöneleceğini, kasap ve hayvancının da buna karşı ne yapacağının önem taşıdığını ifade eden Erhürman, bu sorunların çözümü için tüm taraflarla bir araya gelip, güven oluşacak bir ortam yaratılması gerektiğini kaydetti.

Et tüketilirken güven kaybı olmamasının önemine vurgu yapan Erhürman, yerli üretimin korunmasının, tüketicinin rahat olması ve sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli olduğunu belirtti.

Tüm bu alanların alınan et kararıyla riske atıldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını ifade eden Erhürman, narenciyede yaratılan belirsizliğin, et konusunda da yaratıldığını; belirsiz, sürdürülebilir olmayan bir durum yaratıldığını söyledi.

Erhürman, et konusunda planlamanın ne olduğunu, verilerle birlikte duymak istediklerini kaydetti.

.