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Erhürman: Memleket Kırılma Noktasında, Zihniyet Dönüşümü Yaşanmalı

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Erhürman: Memleket Kırılma Noktasında, Zihniyet Dönüşümü Yaşanmalı
Erhürman: Memleket Kırılma Noktasında, Zihniyet Dönüşümü Yaşanmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt halkıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Milletvekilleri Armağan Candan, Erkut Şahali ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de eşlik etti. CTP heyeti, Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Güzelyurt’taki bazı işletmeleri de ziyaret eden CTP heyeti, daha sonra Yalova Spor Kulübü’nde ve Yukarı Bostancı’da halkın sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin ‘kırılma noktasında’ olduğuna dikkat çekti.

 

ERHÜRMAN: BÜTÜN BUNLAR YAŞANIRKEN SADECE KURULTAYLARINI DÜŞÜNDÜLER

Bostancı’daki ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Lideri Tufan Erhürman, son dönemde yaşananların daha önce görülmediğini vurguladı. Son bir senede UBP hükümetlerinin sadece kurultaya odaklandığını belirten Erhürman, “Pandemi, ekonomik kriz, dövizin her an patlayacağı belliydi ve o patlama da yaşandı. Bütün bunlar yaşanırken onlar sadece ve sadece kurultayı düşündüler” dedi.

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“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DE YARATTILAR”

Ülkemizde dövize herhangi bir müdahalenin yapılamayacağını kaydeden Erhürman, “Bunlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildir. Ama biz bu dalganın geldiğini gördük ve bu arkadaşları defalarca uyardık. Biz de hükümetteyken döviz krizi yaşadık ama önlemler aldık. İnsanların alım gücünü yükselttik” diye konuştu. Söz konusu hükümetlerin eğitimde fırsat eşitsizliği de yarattığını vurgulayan Erhürman, okulların aylarca kapalı kaldığını fakat bu süre zarfında da hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi.

 

“GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30’A ULAŞTI”

Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki memlekette yetişen tüm gençlerimiz bu ülkeyi nasıl terk ederim, güneye nasıl geçer çalışırım merakının peşine düşmek zorunda kaldı. Genç işsizlik bu arkadaşların döneminde yüzde 30’a ulaştı” dedi. Bu kadar yıldır burada yaşayan Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili kritik bir noktada olduğumuza dikkat çeken Erhürman, “O yüzden bu kırılma anında doğru kararı vermek zorundayız. 5 sene daha, son 3 seneki zihniyetle mi devam edeceğiz, yoksa önümüzdeki 5 senede bu enkazı toparlayacak bir yapıya geçecek miyiz?” diye sordu.

 

“CTP OLARAK TALEBİMİZ MÜHÜRDÜR”

CTP olarak halktan taleplerinin mühür olduğunun altını çizen Erhürman, “Mesele artık hangi iyi insanların meclise gireceğinin çok ötesindedir. Mesele, hangi zihniyetin hükümete geleceği meselesidir. Bu da mühürle olacak bir şeydir. Mesele, zihniyet dönüşümü meselesidir. Bu kritik noktada geleceğimizi adına üstümüze düşeni yapmamız gerekir” diye ekledi.

 

CTP HEYETİ NARENCİYE ÜRETİCİLERİNİ ZİYARET ETTİ

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CTP heyeti Güzelyurt’ta, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği’ni de ziyaret etti. Narenciye üreticilerinin sorunlarını dinleyen CTP heyeti, sorunların ancak doğru plan ve programlarla giderilebileceğine dikkat çekti. Ziyaret sırasında söz alan Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, Bakanlar Kurulu’nun tarım konusunu yeniden ele alması gerektiğini ifade etti. Tarımın tümüne destek verilmesi gerektiğini dile getiren Akçın, “Hayatı ucuzlatmak için tarımın bütününe destek verilmeli” diye konuştu.

 

ERHÜRMAN: MEMLEKET KIRILMA NOKTASINDA

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, son 3 yıldır Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, özelde üreticinin genelde ise memleketin gailesini çekmediğini vurguladı. Memleketin, birçok konuda ‘kırılma noktasında’ olduğuna dikkat çeken Erhürman, hiçbir yerde istikrar ve planlamanın olmadığını kaydetti.

 

“EKONOMİMİZ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR”

Ziyaret edilen işletmeler sırasında da konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, son 3 yıldır UBP hükümetlerinin, işletmeleri ve özel sektörü düşünmediğini söyledi. Söz konusu hükümetlerin, halkın gailesini çekmediğine vurgu yapan Erhürman, kendi ayakları üzerinde durabilmenin yolunun da üretimden geçtiğini kaydetti. Bu yüzden üreticilerin ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, ülkemiz ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.

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