Erhürman: Memlekete konsantre olacak bir yapıyla, umut vardır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada memlekete konsantre olacak bir yapıyla elbette umudun da olduğunu vurguladı. Ülkemizin gerek ekonomik gerekse insan potansiyelinin, kendi boyutlarındaki başka ülkelere kıyasla çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yönetim ve vizyon değişecek, işler iyiye gidecek” diye konuştu.

ERHÜRMAN: EKONOMİK AÇIDAN ÇOK CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, son günlerde ekonomik açıdan çok ciddi sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Maliyenin sürekli olarak 12’nci ve 13’üncü maaşların ödenip ödenemeyeceğiyle ilgili sıkıntı yaşadığını kaydeden Erhürman, dövizdeki yükselmenin ekonomide bütün sektörleri çok derinden etkilediğini ifade etti. Genel bir bunalımın ortasında olduğumuzu belirten Erhürman, pandeminin başladığı günden beri hükümete gerekli uyarı ve önerileri yaptıklarını fakat hükümetin duymazdan geldiğini vurguladı.

“YAPACAK BİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ HAREKET EDİYORLAR”

Tüm yaşananlar karşısında hükümetin yapacak bir şeyi yokmuş gibi hareket ettiğini dile getiren Erhürman, “Yapacak hiçbir şeyiniz yok dediğiniz anda halk da size niye orada oturuyorsunuz diye sorar” dedi. Muhalefet olarak yaptıkları önerilerin yarısının dikkate alınması durumunda, krizin etkilerinin bir kısmının giderileceğine dair inancının olduğuna dikkat çeken Erhürman, krizin ‘gümbür gümbür’ geldiğinin görmezden gelindiğini kaydetti. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin süreci planlayıp programlayamadığını söyleyen Erhürman, 2019’dan 2021’e kadar bir orta vadeli programın bile bakanlar kurulundan geçmediğine dikkat çekti.

“PROTOKOLÜ İMZALADINIZ DA NE OLDU?”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile imzalanan 3 milyar 258 milyonluk protokolden de söz eden Erhürman, “Protokol için imza törenleri düzenlendi. O törenler bir icraat gibi gösterildi. Sonuca bakacak olursak bu rakamdan sadece 953 milyon geldi” dedi. Erhürman, “Biz mali öngörülebilirliği nasıl hesaplayacağız? Eğer siz bu kaynağın neden gelmediğini anlatamıyorsanız, mali öngörülebilirliği sağlamak mümkün değildir. Protokolü imzaladınız da ne oldu?” diye sordu. Bu anlayışla ve bu zihniyetle ülkenin bir gıdım ilerleyebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, temel sorunun zihniyette olduğunu kaydetti.

“ÜRETİCİ İNİM İNİM İNLİYOR”

UBP kurultayından sonra, sanki başka bir partinin hükümete geldiği havası yaratılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, “Bir kurultay yaptınız mı bütün hataların üzerine bir çizgi çekiliyor” dedi. Halkın alım gücünün yükseltilmesiyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını kaydeden Erhürman, üreticilerin ‘inim inim inlediğini’ vurguladı. Memleketle ilgili rakamların gerçekten endişe veren boyutlara ulaştığını ifade eden Erhürman, “Genç işsizlik oranı yüzde 29.32’ye ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 10.1 oldu. 2017’de güneyde çalışan işçi sayısı 356’ydı. 2020’de ise bin 406 oldu. Ara eleman olarak kullanabileceğiniz insanlarınız güneye gitti” diye konuştu.

“BULUTLARIN ÜZERİNDEN KONUŞMAYA DEVAM EDİYORLAR”

Kıbrıslı Rumların alım gücünün Kıbrıs’ın kuzeyinde her gün daha da arttığının altını çizen Erhürman, ihracatlarının da bize göre katlanarak devam ettiğini söyledi. Erhürman, tüm bunlara rağmen Sn. Tatar’ın ‘iki eşit egemen devlet bize tüm kapıları açıyor’ demeye devam ettiğini belirtti. Hükümette bulunanların, ‘bulutların üzerinden’ konuşmaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, ciddiyetin yerlerde süründüğünü belirtti. Hükümette oldukları dönemde hayat pahalılığını, çıkan hayat pahalılığından da daha yüksek verdiklerini hatırlatan Erhürman, dövize müdahale edilemeyeceğini fakat halkın alım gücünün korunabileceğini dile getirdi.

“HÜKÜMETE GELDİĞİMİZDE, BU BÜTÇE DOĞRU VİZYON ÜZERİNDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK”

“Bu memlekette, kendi ayakları üzerinde durmak mümkündür” diyen Erhürman, doğru vizyonla gelirleri artırmanın mümkün olduğunu belirtti. Kıbrıs sorunu konusundaki politikanın, ekonomi üzerinde etkisinin olduğunu belirten Erhürman, düşünülmeden hareket edildiğini ifade etti. Bütçenin geçmesi için muhalefet olarak geçen yıl olduğu gibi birtakım kolaylıklar sağladıklarını kaydeden Erhürman, “Hükümete geldiğimizde, bu bütçe doğru vizyon üzerinden şekillendirilecek” dedi. “Umutsuz olmak için ortada bir sebep yoktur” diyen Erhürman, bu noktaya, kurultaydan başka bir şeye konsantre olmadıklarından dolayı geldiğimizi söyledi.

“ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ, BAŞKA ÜLKELERE KIYASLA ÇOK DAHA YÜKSEKTİR”

Memlekete konsantre olacak bir yapıyla elbette umut olduğunu vurgulayan Erhürman, “Ülkemizin gerek ekonomik gerekse insan potansiyeli, kendi boyutlarındaki başka ülkelere kıyasla çok daha yüksektir” diye konuştu. Erhürman, “Bu halk böyle iyi değil. Böyle yönetilirse işler hiç de iyiye gitmeyecek. Yönetim, vizyon değişecek ve işler iyiye gidecek” dedi.