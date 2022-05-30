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Erhürman: “Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?”

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Erhürman, “Hem CTP Milletvekilleri bana bir şeyler söyler diye koruma talep ettiğinizi söyleyeceksiniz, hem de ‘korumaya ihtiyacım yok, yardımcı olsunlar diye’ mi diyeceksiniz. Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?
Erhürman: “Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?”

Zorlu Töre’nin ifadelerinin ‘kendi içinde çeliştiğinin’ herkes tarafından göründüğüne işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hem CTP Milletvekilleri bana bir şeyler söyler diye koruma talep ettiğinizi söyleyeceksiniz, hem de ‘korumaya ihtiyacım yok, yardımcı olsunlar diye’ mi diyeceksiniz. Memleketin polisleri size askıcı mı olacak?

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Sayın Töre 3 koruma talep etti… Verdiği örnekler de yanlış. Mevzuatımızda Meclis Başkanı’nın koruma talep etmesi de yok. Ben kendi memleketimde, kendi insanımdan korkmam, talep de etmem, bana da hak verildi, istemedim, bu hakkı kullanmadım. Daha önceki Başbakanlar da mevzuata göre hareket etti. Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanların böyle bir hakkı var ama Meclis Başkanları’nın yok.

‘Ben yaparım olu’ zihniyetinin Meclis Başkanlığında cisimleşmiş hali…

Bir belediye başkanı ile Meclis önündeki karşılaşmasında kullandığı kelimeler, kendine söylendiğini belirttiklerinden çok daha kötüydü. ‘Şerefsiz, alçak’ dedi aynen… Bu kapının hemen dışında.

Polis Genel Müdürlüğü de durmadan ‘polis ihtiyacımız var’ derken, zamanında Sayın Bozer’in 1 koruma talebine yok derken, bugün 3 koruma talebini karşılaması, ‘polis ihtiyacına yönelik taleplerini’ de zayıflatır”.

“Tatar bana gazetelerde ‘darbeci, edepsiz, Rum sevdalısı, yalancı’ dedi. En sonunda bendini, kendini aştı, psikolojik tespit koydu, ‘takıntılı’ da dedi”

Erhürman, YDP Başkanı Arıklı’nın, ‘TDP Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadelerine destek çıkıldığına ilişkin iddialarını da yanıtladı:

“Benim bir belediye başkanıma biraz önce söylediğim kelimelerin kullanılmasında dahi, size hiçbir müdahalede bulunmadım. Meclis’in içerisinde böyle bir tartışma büyümesin diye. Bir partinin başkanı böyle bir şey söylediğinde ‘şikayet söz konusu olması ve dava açılması’ başka bir şeydir.

Tatar bana gazetelerde ‘darbeci, edepsiz, Rum sevdalısı dedi. En sonunda bendini aştı, psikolojik tespit koydu, takıntılı’ dedi. Bana ağzına geleni söylemiş biri sizin için pek muhterem… Kıbrıs Türk Halkı kimin kime ne söylediğine değil, kimin ağzından ne çıktığına bakar, itibar oradadır.

Birileri kendinden geçmiş olabilir ben bana verilen sorumlulukla davranmaya devam edeceğim.”

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