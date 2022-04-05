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Erhürman: Memleklet tam bir kaosun içine sürüklenecek

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, hükümete Anayasa yoluna geri dönme çağrısında bulundu
Erhürman: Memleklet tam bir kaosun içine sürüklenecek

ERHÜRMAN: ANAYASA YOLUNA GERİ DÖNÜN, BU KAOSU HEP BİRLİKTE SONLANDIRALIM

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, hükümete Anayasa yoluna geri dönme çağrısında bulundu. Anayasa’nın son derece açık olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, Anayasa’ya göre yerel yönetim organlarının seçiminin 4 yılda 1 yapıldığını kaydetti. Erhürman, “Memleketin nefeslenmeye ihtiyacı var” diye konuştu

ERHÜRMAN: ANAYASA SON DERECE AÇIKTIR

Anayasa’nın son derece açık olduğunu vurgulayan Erhürman, Anayasa’ya göre yerel yönetim organlarının seçimlerinin 4 yılda 1 yapıldığını belirtti. Geçen seçimin haziran ayında yapıldığını, buna göre seçimin de haziran ayının son Pazar günü yapılmasının gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “CTP ve HP’ye mensup 21 milletvekili adına biz bu görevi üstlendik ve karar tasarısını getirdik, ivediliğini de istiyoruz” dedi. Hükümetten bir yasa tasarısı geldi ve yasa tasarısıyla seçimin kasım ayına ertelenmesinin ön görüldüğünü hatırlatan Erhürman, o yasa tasarısının yasalaşması durumunda Anayasa’ya aykırı olacağını ve mahkemeye gideceğini söyledi.

“MEMLEKET TAM BİR KAOSUN İÇİNE SÜRÜKLENECEK”

Büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıkacağını belirten Erhürman, söz konusu durumun ardından memleketin tam bir kaosun içine sürükleneceğini dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yerine getirmeme lüksü olmadığını kaydeden Erhürman, “Bunun üzerinden de süreler açısında ciddi sıkıntı yaşanacak” dedi. Erhürman, “Seçime 2 buçuk aydan daha az zaman kaldı ama belediye başkanlığına aday olmayı düşünenler, an itibarıyla nerede belediye olacak, nerede olmayacak, hangi beldenin seçimlerine hitap edeceğini dair bilmiyor. Memlekette belediye meseleleri ‘totoya’ döndü. Her dakika bir belediyenin kapanacağını, açık kalacağını duymaya başladık” dedi.

“DEMOKRASİ AÇISINDAN DA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Bu tartışma ve kargaşanın, demokrasi açısından kabul edilebilir bir şey olmadığına vurgu yapan Erhürman, sürecin de kaosa döndüğünü söyledi. Hükümetin getirdiği yasa tasarısının, Anayasa’ya aykırı olduğunun altını çizen Erhürman, “Seçim de kaosa sürüklenecek. Hem reform dediğiniz şeyin sonrası hem seçimin kendisi kaosa sürüklenecek. Bu getirdiğimiz karar önerisi Anayasa’nın gerektirdiği usulü hükümet uygulamadı diye biz uygulamak zorunda kaldık. Anayasa yoluna geri dönün bu kaosu hep birlikte sonlandıralım. Memleketin nefeslenmeye ihtiyacı var” diye konuştu. “İnsanların canı burnunda. Gelin bu Meclis’ten akıl yoluyla bir karar çıkaralım” diyen Erhürman, memleketin dört bir yanında belde sakinlerinin ‘asabının bozulmaya’ başlandığını kaydetti. Bu kaosun, hiç kimsede huzur bırakmayacağını vurgulayan Erhürman, “Bu ülkeye duyulan güveni sarsıyor. İnsanların fena halde asaplarını bozuyor. Anayasa’nın gereğini yapmak bunun ivediliğini almak. Kurumsal yapıyı daha da güvenilmez hale getirmemek” dedi.

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