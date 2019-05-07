Erhürman: “Merkez Bankası’ndan avans alınması yasal”

Başbakan Tufan Erhürman, Merkez Bankasının avans kullandırmasının, Merkez Bankasının Başkanının iradesiyle olan bir şey olduğu ve bunun yasal olduğunu vurguladı.

Erhürman Merkez Bankası yasasına atıf yaparak “Merkez Bankası Başkanı hazineye kısa vadeli bir avans açar” dediğine işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

ATUN: “KAMU MALİYESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ÖNEMLİ”

Genel Kurul’da ilk sözü UBP Milletvekili Sunat Atun aldı.

Atun “Son ekonomik gelişmeler” konusunda yaptığı güncel konuşmasında, dönem dönem ülke ekonomisini ve hükümetin ekonomik icraatlarını tahlil etmeye çalıştıklarını belirterek, son zamanlarda odak noktasının kamu maliyesi olduğunu kaydetti.

Kamu maliyesinin sürdürülebilir olmasının önemine işaret eden Atun, ülkede çek yasaklılarının sayısının artmaya başladığını, tahsili geciken alacaklarda ciddi bir artış olduğunu kaydetti.

Sadece kamu maliyesinin değil, özel sektörün de çok ciddi sıkıntılara girdiğine işaret eden Atun, döviz artışıyla bu sürecin bozulma sürecinin çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Hükümetin kamu maliyesine odaklandığını, herhangi bir ekonomi politikasının bulunmadığını savunan Atun, bir ülkenin ekonomik performansının kamu maliyesine bakılarak belli olamayacağını, ekonomik performansın, makro ekonomik performansa bakılarak anlaşılabileceğini söyledi.

Türkiye ile imzalanacak ekonomik mali protokol konusuna da değinen Atun, protokolün bugüne kadar imzalanmamasını eleştirerek, “inşallah protokol Mayıs ayında gelir ve imzalanır” dedi.

Ekonomi alanında yapılacak protokollerin 1 yıllık da olmayacağını ifade eden Atun, protokollerin 3-5 yıllık veya ucu açık olabileceğini söyledi.

“HÜKÜMET TÜNELİN SONUNA GELMİŞ DURUMDA”

Nisan ayında Meclis’e ilk kez ek bütçe geldiğini de belirten Atun, hükümetin Bakanlar Kurulu kararı ile yaptığı borçlanmalara ve 2020 bütçesinden aldığı avanslara da dikkat çekti.

Atun, “Hükümet bu tünelin sonuna gelmiş durumdadır” dedi.

NAMİ: “TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR”

Ekonomi ve Maliye Bakanı Özdil Nami de Atun’a cevaben yaptığı konuşmada, tünelin sonunda ışık olduğunu ifade ederek, “biz ekonomide muazzam bir performans devralmadık, bizim mirası kimden aldığımızı halk biliyor” dedi.

“Bunlar bizim, yıllar içinde birikmiş ve önümüzde bulduğumuz yapısal sorunlardır” diyen Nami, bu ülkede ekonomide yaşanan sıkıntılar varsa, bunun, bugüne kadar yaratılan çarpık yapısal sorunlardan kaynaklandığını kaydetti.

“KENDİ YAĞIMIZLA KAVRULMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK”

Nakit akışında yaşanan sorunlar varsa, başka çarkları açmak gerektiğini, kendilerinin de yaptığının bu olduğunu söyleyen Bakan Nami, TC ile geçmişte oluşturulan nakit akışıyla yaşanan sıkıntıların aşılmaya çalışıldığını söyledi.

“Kendi yağımızla kavrulmaktan başka şansımız yok” diyen Nami, “başka bir yerden kaynak yoksa ne yapacaktık” diye sordu.

Mümkün olduğunca bu ekonomiyi nasıl istikrarlı tutabiliriz arayışında olduklarını ifade eden Nami, yapmaları gereken artışın dörtte birini yansıttıklarını kaydetti.

Nami, ekonominin yoluna devam edebilmesi için yeni ve kendi kaynaklarının yaratılabilmesi gerektiğini vurguladı.

Nami, ekonomiyi ayakta canlı tutmak, özel sektörü daha iyiye götürmek için çalıştıklarını ve çalışacaklarını söyledi.

ERHÜRMAN: “PROTOKOLÜN MAYISTA İMZALANMASI TC’NİN ÖNERDİĞİ, BENİM DE KABUL ETTİĞİM BİR TAKVİM”

Başbakan Tufan Erhürman da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, kendisinin söylediğinin, Nisan ayından sonra sorun kalmayacak diye bir şey olmadığını belirterek, kendisinin söylediğinin vergi dönemi olması nedeniyle Nisan-

Mayıs ayında Maliyenin gelirlerinde bir artış yaşanacağı olduğunu aktardı.

Protokolün 1 yıllık olması konusunda ise Başbakan Erhürman, eğer mecliste oturan herhangi biri TC-KKTC ilişkilerinde ne olup bittiğini biliyorsa, protokolün kaç yıllık olacağına parayı aktaran taraf olan TC’nin karar verebileceğini, kendisinin talebi, ısrarı ve ikna gücü sayesinde çıkmış bir şey olmadığını da bilmesi gerektiğini kaydetti. Zaten bu durumun da net olmadığını söyleyen Başbakan Erhürman, “TC, 3 yıllık bir protokol istedi, biz 1 yıl istedik” gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguladı.

Kendilerinin ilk sunduğu çalışmanın 3 yıllık bir protokol olduğunu vurgulayan Erhürman, protokolün Mayıs ayında imzalanmasının TC’nin önerdiği, kendisinin de kabul ettiği bir takvim olduğunu kaydetti.

Merkez Bankasının avans kullandırmasının, Merkez Bankasının Başkanının iradesiyle olan bir şey olduğuna dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, avans alınması konusunda yasaların ihlal edildiği iddiasının, Merkez Bankası’nın Başkanı ve yönetimin yasaları ihlal ettiği anlamına geldiğine işaret etti.

“MERKEZ BANKASI’NDAN AVANS ALINMASI YASAL”



Merkez Bankası yasasına atıfta bulunan Başbakan Erhürman, “Merkez Bankası Başkanı hazineye kısa vadeli bir avans açar” dediğini vurguladı.

Erhürman, avans hesabına uygulanacak faiz oranlarının da yasayla belirlendiğini anlatarak, bu oranın yüzde 13 olduğunu söyledi. Erhürman, bu borçlanma piyasadan yapılsaydı bunun faizinin yüzde 22 olacağını aktardı.

Merkez Bankası Başkanının, Merkez Bankası Yasası’nın verdiği emri yerine getirdiğine dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, bizim Merkez Bankasının para basan bir merkez bankası olmaması nedeniyle, avans vermesi konusunda yasal bir engel olmadığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, Merkez Bankası’ndan 55 milyon daha avans istendiğini ifade ederek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaya çıkan hasarlar sebebiyle bu paraya ihtiyacı olduğunu milletvekillerine anlattı.

Erhürman, “Merkez Bankası, bağımsız özerk bir kurumdur ve kendi yasalarıyla çalışır” dedi.