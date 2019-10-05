Erhürman: Merkezin böyle bir Liste çalışması asla yoktur!

İşte o açıklama;

Internet gazetelerinde ve sosyal medyada yapılan bazı yayınlar üzerine böyle bir açıklama yapılması maalesef zorunlu olmuştur: CTP Genel Merkezi'nin hiçbir şekilde bir liste çalışması olmadığı ve asla olamayacağı gibi, böyle bir girişimde bulunulmuş olması da Genel Merkez tarafından kesinlikle yanlış olarak değerlendirilmektedir. PM üyesi adayı olan arkadaşlarımızın hepsi CTP'lidir ve CTP için birbirinden değerlidir. Her bir CTP üyesi PM'de yer alacak üyeleri kendi iradesiyle saptama ehliyetine fazlasıyla sahiptir. Kurultay sonucunda kimler kazanırsa kazansın kazanan CTP olacak, kazanamayan arkadaşlarımız da CTP üyesi olarak Partimiz ve halkımız için çalışmaya devam edecektir. Kurultayımızın sağ duyusuna güvenim tamdır.

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