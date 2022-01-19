Erhürman mesajını Esentepe’den verdi: CTP birinci parti olacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde CTP’nin birinci parti çıkacağını, hükümeti CTP’nin kuracağını ve büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağı mesajını verdi. Girne İlçesi Esentepe Ocak Örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Erhürman iktidara gelmelerine sadece 5 gün kaldığını vurguladı. Erhürman’a Esentepe gezisi esnasında Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve milletvekili adayları da eşlik etti. Oldukça coşkulu geçen etkinlikte Erhürman’ın konuşması Esentepeliler tarafından büyük takdir topladı.

“SON DÜZLÜKTEYİZ… VUR MÜHRÜ BAŞAĞA”

CTP lideri Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, artık son düzlükte olduklarına dikkat çekerek, “Son 5 günümüz kaldı, bunların da son bir hissalık canı kaldı” dedi. Son bir hissa deyip bu işi bitireceklerinin altını çizen Erhürman, “Vur mührü başağa, üfür tepsersin” ifadelerini kullandı. Güçlerinin farkında olduklarına değinen Erhürman, seçimden birinci parti çıkacaklarını söyledi. Seçimden sonra hükümeti CTP’nin kuracağının altını çizen Erhürman, bu hükümetin büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağını kaydetti.

KİŞİ: GÜCÜMÜZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de her geçen gün güçlerinin büyüdüğünü ifade etti. Seçime çok az bir süre kaldığını anımsatan Kişi, hem Esentepe’de, hem de Girne’de CTP’nin birinci parti çıkacağını vurguladı.

Göreve geldikten sonra Kıbrıs Sorununda doğru zemine basarak hareket edeceklerine işaret eden Kişi, CTP’nin iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon tezini 1970’ten bu yana savunduğunu ve bundan sonra da bu uğurda mücadele edeceğini belirtti